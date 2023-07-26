“المعاشات هتزقطط” زيادة المعاشات ١٥٪ بداية من أغسطس 2023 القادم لكل المرتبات حقيقة أم شائعات

حقيقة زيادة المعاشات ١٥٪ وموعد صرف المعاش المستحق عن شهر أغسطس، يزداد البحث من قبل المستفيدين من المعاشات والذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون عن حقيقة وجود زيادة في المعاش المستحق عن هذا الشهر وفقًا لما تم تداوله في العديد من منصات التواصل الاجتماعي وذلك لمواجهة الآثار الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لذلك سوف نوضح لك حقيقة الأمر من خلال هذا المقال.

حقيقة زيادة المعاشات ١٥٪

وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزير المالية ان كل ما يقال حول وجود زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% سوف يتم تطبيقها بدءًا من شهر أغسطس المقبل هو مجرد شائعات لا اساس لها من الصحة.

لكن سوف يتم صرف قيمة المعاشات المستحقة عن شهر أغسطس وبها زيادة 15% وهي الزيادة التي تم تطبيقها مسبقًا بموجب قرار رئاسي بدءًا من شهر أبريل الماضي، والتي شملت تخصيص نحو 550 مليار جنيه بحد أدنى 170 جنيه وحد أقصى 1670 جنيه.

موعد صرف معاش أغسطس

أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه سوف يتم صرف معاش شهر أغسطس في موعده المستحق بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من أغسطس دون أي تأخير أو تغيير في مواعيد الصرف، وذلك وفقًا لأخر تعديل بصرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

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