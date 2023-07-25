موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني الحلقة 37 مترجم عربي كامل

ازداد البحث من محبي الدراما التركية للتعرف على موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 37، كما انها تعتبر من المسلسلات التي حصلت على اعلي نسب مشاهدة وتتجسد احداث المسلسل في الصراع بين العائلات ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد عرض مسلسل طائر الرفراف.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 37

يرغب العديد في التعرف على موعدها حيث انه من اهم المسلسلا واكثرها مشاهدة ومن المقرر ان يتم إذاعته على قناة الفجر يوم الجمعة 21-7-2023 في الساعة الثامنة مساءًا، وتتسجد الاحداث للمسلسل حول صراعات حيث تدور بين الممثلين سيران وفريد وتدور بينهم قصة رومانسية وهي قصة الحب وتقاليد الزواج والصراع.

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يعتبر من المسلسلات الفريدة والمميزة والتي تحتوي على احداث مشوقة مما ادى من قبل عدد كبير من المشاهدين في التعرف على القنوات التي تقوم بإذاعة مسلسل طائر الرفراف وفد جاء تردد القنوات الناقلة له على النايل سات من خلال القيام بالاتي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعتبر من اهم القنوات الناقلة للمسلسلات التركية والتي يمكننا مشاهدتها من خلال البيانات الاتية.

ترددها 10932

القمر الصناعي نايل سات

معدجل الترميز 27500

معامل التصحيح 4\3

تردد قناة ستار تي في

يمكننا الاستمتاع باحداث المسلسل من خلا البيانات الاتية وهي.

القمر الصناعي النايل سات

ترددها هو: 11804

معدل الترميز الخاص بها 27500

تردد قناة ام بي سي فور

يمكننا التعرف على احداث المسلسل من خلال ان يتم مشاهدة على القناة واستقبال الاتي.