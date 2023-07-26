“كليتك جنب البيت” إلغاء النطاق الجغرافي في تنسيق الجامعات للعام الدراسي ٢٠٢٣

ماهي حقيقة الغاء النطاق الجغرافي في تنسيق الجامعات المصرية 2023، يبدأ مكتب التنسيق لقبول الطلاب بالجامعات عمله بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة والتي من المتوقع لها يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء الكنترولات من أعمال المراجعة ورصد الدرجات واعتماد الدكتور رضا حجازي للنتيجة.

حقيقة إلغاء النطاق الجغرافي في تنسيق الجامعات

أوضح المجلس الأعلى للجامعات بأنه سوف يبدأ مكتب التنسيق لقبول الطلاب بالجامعات تطبيق قواعد إلغاء التوزيع الإقليمي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها بداية من تنسيق عام 2023.

وذلك بالنسبة للقبول بعدد من الكليات وهي ” التمريض، التربية، التربية النوعية، المعاهد الفنية الصحية، المعاهد العليا للتمريض” اعتبارًٍا من العام الجامعي 2023/2024.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات والذي أعلن موافقته على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة بعدد من الكليات، ويجرى مكتب التسيق في هذه الآونة الاستعدادت المكثفة من أجل إنهاء كافة الترتيبات لبدء موسم التنسيق للقبول الجامعي والذي من المتوقع له الأسبوع الثاني من شهر اغسطس.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

تم الانتهاء فعليًا الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو 2023 من أعمال التصحيح للأوراق الامتحانية لطلاب الثانوية العامة، ويتبقى أعمال المراجعة والرصد النهائية في إطار استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن النتيجة في الأول من أغسطس وفقًا لما صرح به الدكتور رضا حجازي.

على حسب ما تم الإعلان عنه فإن نسبة النجاح في الثانوية العامة لهذا العام بلغت نحو 75% وهي أعلى قليلاً من نسبة النجاح للعام الماضي، بالإضافة إلى أن هناك بيانات حول ارتفاع نسب الحاصلين على 90%.

وجاءت المؤشرات الأولية للنتائج مبشرة مع ارتفاع نسب النجاح في غالبية المواد عن 90% حسب ما تم الإعلان عنه حتى الآن.