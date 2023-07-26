اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الرابعة عبر رابط منصة مظلتي ” ملفات pdf ”

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، تعتبر من ضمن الخدمات التي تعمل على تقديمها الحكومة إلى الآلاف من المواطنين العراقيين، وانها تعمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين بسبب انهيار الاقتصاد التي تعاني منه البلاد ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تعاني الدولة من بعض من الظروف الاقتصادية بسبب الصراعات والحروب التي تدور خلال تلك الفترة مما ادى لقيام الحكومة بالسعي للعمل على رفع الوضع الاجتماعي للأسر الفقيرة فقد تم إعلان وزارة الشئون الاجتماعية عن مساعدة وهي ان يصرف رواتب لكل من يعاني من الفقر ولا يوجد لها عائل.

الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكننا الاستعلام عن الأسماء المقبولين في الوجبة التاسعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الشئون الاجتماعية.

ثم اضغط تقديم طلب لمنصة مظلتي الوجبة التاسعة بالعراق.

بعد ذلك حدد الرعاية الاجتماعية.

يتم النقر على زر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

كتابة كافة البيانات المطلوبة.

اضغط على زر استعلام.

تظهر لك جميع الأسماء.

شروط القبول في أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

لابد من توافر بعض من الشروط في أي متقدم بطلب الحصول على المساعدة المالية ومنها.