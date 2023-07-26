يابختك لو انت منهم.. قرار بـ صرف منحة 1000 جنيه من الرئيس لهؤلاء الفئات فقط شهريًا

تزايد عمليات بحث المواطنين حول صرف منحة 1000 جنيه من الرئيس لهؤلاء العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة، وهذه المنحة تقدمها الوزارة تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة هذه الفئة من المواطنين خلال الظروف الاقتصادية الراهنة، ونقدم اليكم عبر هذا التقرير طريقة التقديم على هذه المنحة وموعد الصرف.

صرف منحة 1000 جنيه من الرئيس لهؤلاء الفئات

تم الإعلان عن صرف منحة 1000 جنيه من الرئيس لهؤلاء، وهم العمالة غير منتظمة داخل مصر نحو 350 ألف عامل وهم مؤمن عليهم ويحق لهم التسجيل في المنح والامتيازات المقدمة من وزارة القوى العاملة، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مايو الماضي وجه بإنشاء صندوق الطوارئ لهذه الفئة.

وأشار بأن يتم تحويل كافة الحسابات الصحية والاجتماعية مع إمكانية الإنفاق منها عليهم خلال وقت الأزمات بصورة مستدامة، وفور انتهاء كافة الإجراءات القانونية سيتم تفعيل بدء العمل بهذا الصندوق مع صرف منح وإعانات عاجلة للمواطنين غير المستفيدين من البرامج الاجتماعية وقدرها حوالي 1000 جنيه بشكل شهري.

طريقة التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة 2023

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وصرف منحة 1000 جنيه من الرئيس لهؤلاء الفئات، ونوضحها اليكم في الخطوات التالية: