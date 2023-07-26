برقم اللوحة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة ppo.gov.eg

نعرض لكم طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 وذلك من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة والذي يوفر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، والتي يمكن الاستعلام عنها بشكل إلكتروني لملاحقة التطور في العالم والذي يوفر العديد من الخدمات إلكترونياً دون حاجة العميل للتوجه إلى أي مكان، كما يمكن من خلاله المشاركة في الكثير من الخدمات الأخرى منها عمل تظلم عن مخالفات المرور وغيرها من الخدمات التي تهم المواطنين وتقدمها الحكومة بشكل إلكتروني من أجل التسهيل على المواطنين والقيام بتلك الإجراءات من المنزل بدون الذهاب لأي مكان وهو ما يوفر عليهم الوقت والجهد.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

بعد ما أُثير من شائعات عن رفع قيمة مخالفات المرور، خرج مساعد وزير الداخلة ليؤكد عدم زيادة المخالفات، وأن أسعارها كما هي، كما يمكن التصالح في هذه المخالفات، ولكي يتمكن المواطن من الاستعلام عن مخالفات المرور يجب أن يمر بالخطوات الآتية:

اتباع موقع النيابة العامة

ثم النقر على أمر استعلامات.

تحديد عبارة استعلام عن مخالفات رخص المركبات، مخالفات رخص المرور.

كتابة بيانات المركبة المرغوب في الاستعلام عن المخالفة الخاصة بها.

تدوين رقم لوحة المركبة، الأرقام والحروف بشكل دقيق.

النقر على خدمة استفسار عن قيمة المخالفة.

عرض قيمة المخالفة المطلوبة، ويمكن سداد المبلغ المستحق عبر البطاقة الائتمانية من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

طريقة تقديم تظلم مخالفات المرور

يمكن أيضاً تقديم تظلم عن قيمة المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة أو بالقيادة من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة، وذلك على النحو التالي: