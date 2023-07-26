الموعد النهاااائي.. متى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ومؤشراتها الأولية thanwya.emis.gov.eg

يعد من أكثر التساؤلات التي يتم تداولها على محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك من جميع الطلاب وأولياء الأمور الذين انتهوا من امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث يتأهب الطلاب وأولياء الأمور لحظة الإفصاح عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث يأمل الطلاب في أن يُكلل الله تعالى جهودهم بالنجاح والحصول على مجموع جيد للالتحاق بالكلية التي يطمحون بالوصول إليها، وتظهر النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المصرية كل عام فور ظهورها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

اقتربت اللحظة الحاسمة ويتم إصدار نتيجة الثانوية في موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة المحدد من وزارة التربية والتعليم ممثلة في وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، ومن المنتظر أن تظهر النتيجة بعد أيام قليلة وتحديداً في بداية شهر أغسطس القادم.

وتظهر في البداية نتيجة الطلاب المتفوقين والحاصلين على درجات مرتفعة، وتقوم الوزارة بالتواصل معهم للإعلان عن أسمائهم، ومن بعدها يتم الإعلان عن نتائج باقي الطلاب، وتتمنى الوزارة لجميع الطلاب النجاح وحصد أعلى الدرجات.

كيفية استخراج نتيجة الثانوية عبر رقم جلوس الطالب

بمجرد ظهور النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم يممكن للطالب استخراجها بخطوات بسيطة، وتتمثل في الآتي:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم

النقر على أمر ( نتيجة الثانوية العامة) مع تحديد القسم أو الشعبة التي ينتمي إليها الطالب( علمي أم أدبي).

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة في المربع الخالي.

النقر على أمر نتيجة حتى تظهر جميع الدرجات في جميع المواد، كما يتم إظهار النسبة المئوية للنجاح.

موعد اختبارات الثانوية العامة الدور الثاني

عادة ما يتم الإعلان عن معد اختبارات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة بعد الإعلان عن النتيجة الخاصة بالدور الأول، ويتم تحديد تاريخ انعقاد اختبارات الدور الثاني للطلبة الراسبين في بعض المواد، وقد أفصحت الوزارة عن الاستمرار في عمليات رصد الدرجات والتصحيح لجميع المواد.

وقالت الوزارة بأنه سيتم الالتزام بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بجميع المحافظات في الموعد المُشار إليه وهو الأول من شهر أغسطس 2023 القادم، وأكدت على اهتمامها بعمليات التصحيح للمواد الدراسية التي تجري على قد وساق والتي لم تنته به، كما أشادت بالجهود المبذولة من قِبل المراقبين والمصححين ورغبتهم في إظهار النتائج على أكمل وجه.