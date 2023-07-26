من الثانوية للكلية::: يلا بينا نعرف أفضل 10 جامعات حكومية في مصر

بعد التخرج من الثانوية العامة، يسعى أولياء الأمور للبحث عن أفضل 10 جامعات حكومية في مصر لكي يختاروا من بينها لأبنائهم. فإن هناك العديد من هذه الجامعات المدرجة ضمن الترتيب العالمي للتعليم.

حرصت الحكومة المصرية على تحسين التعليم العالي في البلاد من خلال تنفيذ العديد من برامج التطوير. ونتيجة لذلك، زادت جودة التعليم في مصر حيث احتلت سبع جامعات مصرية مراكز متقدمة ضمن قائمة أفضل 50 جامعة عربية في التصنيف العالمي للجامعات QS. فما هي أفضل 10 جامعات حكومية في مصر من حيث جودة التعليم؟

أفضل 10 جامعات حكومية في مصر 2023

حتى الآن، يوجد 27 جامعة حكومية في مصر، موزعة في محافظاتها المختلفة. وتتميز الجامعات الحكومية بترتيبها وفقًا لجودة التعليم، ويتصدر قائمة الجامعات الأفضل في هذا الصدد:

1. جامعة القاهرة

جامعة القاهرة هي إحدى الجامعات القديمة في مصر بعد جامعة الأزهر، حيث تم تأسيسها في عام 1908. توجد جامعة القاهرة في محافظة الجيزة وتنتشر بعض كلياتها في المنيل والدقي والمنيرة. تضم الجامعة العديد من الكليات، ومنها.

الهندسة.

كلية الطب (قصر العيني).

طب الفم والأسنان.

كلية الحاسبات والمعلومات.

الصيدلة.

الزراعة.

كلية العلوم.

الاقتصاد والعلوم السياسية.

الإعلام.

كلية الآثار.

الآداب.

كلية التجارة.

التربية النوعية.

كلية التمريض.

الحقوق.

كلية العلاج الطبيعي.

الطب البيطري.

كلية دار العلوم.

رياض الأطفال.

معهد الدراسات والبحوث الإحصائية.

معهد البحوث والدراسات الأفريقية.

المعهد القومي للأورام.

كلية التخطيط الإقليمى والعمراني.

معهد الدراسات والبحوث التربوية.

المعهد القومى لعلوم الليزر.

مركز التعليم المفتوح.

2. جامعة عين شمس

تعد جامعة عين شمس واحدة من أفضل 10 جامعات حكومية في مصر. تم تأسيسها في منطقة العباسية عام 1950، وهي ثالث جامعة في مصر. تحتوي على عدد كبير من الكليات والمعاهد المعتمدة، مثل:

كلية الألسن.

الطب البشري.

طب الأسنان.

الصيدلة.

الهندسة.

كلية العلوم.

الحاسبات والمعلومات.

كلية التمريض.

التجارة

الحقوق.

كلية البنات.

كلية التربية.

التربية النوعية.

كلية الآداب.

الزراعة.

الطب البيطري.

كلية الإعلام.

معهد الدراسات والبحوث البيئية.

معهد الدراسات العليا للطفولة.

3. جامعة الإسكندرية

تعتبر جامعة الإسكندرية واحدة من أفضل 10 جامعات حكومية في مصر، حيث تم تأسيسها في عام 1938. وتحتوي على العديد من الكليات والمعاهد بما في ذلك:

كلية الطب البشري.

الهندسة.

الصيدلة.

كلية العلوم.

التجارة.

الحقوق.

الفنون الجميلة.

كلية التربية الرياضية للبنات.

مركز المعلومات والتوثيق.

مركز تنمية القدرات.

كلية الزراعة.

طب الأسنان.

الطب البيطري.

كلية التربية.

السياحة والفنادق.

كلية التمريض.

كلية التربية الرياضية للبنين.

مركز التدريب المهني.

مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال.

كلية الآداب.

التربية النوعية.

معهد البحوث الطبية.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

الحاسبات وعلوم البيانات.

معهد الدراسات العليا والبحوث.

المعهد العالى للصحة العامة.

4. جامعة المنصورة

تعد جامعة المنصورة واحدة من أفضل 10 جامعات حكومية في مصر، وقد تم تأسيسها في عام 1972. وتقع في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتحتوي على الكثير من الكليات، بما في ذلك:

الطب البشري.

كلية التربية.

كلية العلوم.

الصيدلة.

كلية طب الأسنان.

التجارة.

كلية الحقوق.

الهندسة.

كلية الزراعة.

الآداب.

كلية التربية النوعية.

كلية التمريض عام.

الطب البيطري.

كلية التربية الرياضية.

الحاسبات والمعلومات.

كلية السياحة والفنادق.

رياض الأطفال.

المعهد الفني للتمريض.

كلية الفنون الجميلة.

5. جامعة أسيوط

تُعد جامعة أسيوط واحدة من أفضل 10 جامعات حكومية في مصر. تأسست الجامعة في أكتوبر 1957 وهي أول جامعة في صعيد مصر. تضم الجامعة العديد من الكليات، وتشمل ما يلي: [insert list of colleges].

كلية العلوم.

الهندسة.

كلية الزراعة.

الطب البشري.

الصيدلة.

الطب البيطري.

كلية التجارة.

كلية التربية.

الحقوق.

التربية الرياضية.

كلية التمريض.

كلية التربية بالوادي الجديد.

الخدمة الاجتماعية.

كلية الآداب.

التربية النوعية.

المعهد الفني للتمريض.

الحاسبات والمعلومات.

كلية طب الفم والأسنان.

الفنون الجميلة.

يعتبر تعلم لغة جديدة أحد الفوائد المميزة للدراسة في الخارج، حيث يمكنك اكتساب مهارات جديدة في التواصل والتفاعل بلغة أخرى. ولكن مع ذلك، هناك عيوب محتملة في الدراسة في الخارج التي يجب أن تكون على علم بها.

6. جامعة العلمين

تأسست جامعة العلمين الدولية (AIU) في عام 2020 في مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح. تعتبر AIU إحدى الجامعات الأهلية في مصر التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المادي. بالتالي، توفر الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية المختلفة.

طب الأسنان.

الصيدلة.

الصيدلة. الفنون والتصميم.

إدارة الأعمال.

الهندسة.

علوم وهندسة الحاسبات.

الدراسات القانونية الدولية.

مجال علوم الصحة العامة والعلوم الأساسية المتقدمة.

الطب البشري.

العلاج الطبيعي.

السياحة والضيافة.

الإعلام والاتصال.

7. جامعة بنها

تعتبر جامعة بنها واحدة من أفضل 10 جامعات حكومية في مصر في مجال التعليم والبحث العلمي. تأسست في عام 1976 وتضم مجموعة متنوعة من الكليات، بما في ذلك:

الهندسة.

الحاسبات والمعلومات.

كلية العلوم.

الزراعة.

التجارة.

الفنون التطبيقية.

الآداب.

كلية التربية.

التربية النوعية.

التربية الرياضية.

الحقوق.

الطب البشري.

الطب البيطري.

التمريض.

العلاج الطبيعي.

8. جامعة دمنهور

واحدة من أفضل الجامعات في مصر لعام 2023 هي جامعة دمنهور التي توجد في محافظة البحيرة، وتأسست في عام 2010. تحتوي الجامعة على الكليات التالية:

كلية العلوم.

التربية.

الزراعة.

الآداب.

التجارة.

الطب البيطرى.

التمريض.

الصيدلة.

رياض الأطفال.

طب الأسنان.

الهندسة.

الحاسبات والمعلومات.

التربية النوعية في النوبارية.

معهد الدرسات العليا والعلوم البيئية.

9. جامعة حلوان

ما هي أفضل 10 جامعات حكومية في مصر…توجد جامعة حلوان في مدينة حلوان بمحافظة القاهرة، وتُعد واحدة من أفضل الجامعات الحكومية في مصر. تأسست في عام 1975 وتضم العديد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية، بما في ذلك:

الفنون الجميلة.

كلية الهندسة فرع حلوان، وفرع المطرية.

التجارة وإدارة الأعمال.

الحاسبات والمعلومات.

السياحة والفنادق.

الفنون التطبيقية.

التعليم الصناعي.

الاقتصاد المنزلي.

التربية الفنية.

التربية الموسيقية.

الكلية التابعة للتربية الرياضية للطلاب الذكور في الهرم، وللطالبات في الجزيرة.

الحقوق.

الآداب.

كلية التربية.

الخدمة الاجتماعية.

الصيدلة.

كلية العلوم.

كلية التمريض.

الطب البشري.

المعهد القومي للملكية الفكرية.

معهد التمريض.

10. جامعة الزقازيق

تأسست جامعة الزقازيق كفرع تابع لجامعة عين شمس في عام 1970، ثم تحولت إلى جامعة مستقلة في عام 1974. وتحتوي على العديد من الكليات مثل:

كليه التجارة.

كليه الزراعة.

الطب البيطري

الطب البشري فرع الزقازيق

كلية التربية.

كلية العلوم.

الآداب.

التمريض.

التربية النوعية.

كلية التربية الرياضية بنين.

كلية التربية الرياضية بنات.

الصيدلة.

الحاسبات والمعلومات.

الهندسة.

الحقوق.

التكنولوجيا والتنمية.

معهد حضارات الشرق الأدني.

معهد الدراسات الأسيوية.

تتبع المعهد الفني للتمريض للجامعة فيما يتعلق بالإشراف، لكنه غير تابع لها.

معهد أورام جامعة الزقازيق.

طب الأسنان.

علوم ذوي الإعاقة والتأهيل.

كلية الآثار.

التربية للطفولة المبكرة.

الطب البشري بفاقوس.

المعهد الفني للتمريض بفاقوس.

كلية علوم الثروة السمكية.

في النهاية، يتطلب الالتحاق بالجامعات المصرية اجتياز امتحان الثانوية العامة أو ما يُعادلها من الشهادات، واستيفاء الحد الأدنى للمجموع الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات لكل كلية.