معركة دينبوس وعودة تورغوت.. موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 131 المنتظرة

نعرض لكم موعد عرض مسلسل قيامة المؤسس عثمان الذي يعد من أكثر المسلسلات التي يتم مشاهدتها في جميع أنحاء العالم، حيث يترقب الكثير من المشاهدين موعد عرض مسلسل قيامة عثمان بعد أن توقفت الحلقات الأخيرة منه، وتم الإعلان عن موسم جديد من المسلسل بعد الحلقة 131، حيث يلقى المسلسل نسب مشاهدة عالية لما يناقشه من أحداث تاريخية هامة صاحبت تأسيس الدولة العثمانية، وما قامت به من حروب وغزوات وانتصاراتها على الأعداء.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131

بعد الأحداث المتسارعة التي شهدها الموسم الرابع من مسلسل قيامة عثمان، يرغب المشاهدون في مضي الزمن سريعاً حتى يتمكنوا من متابعة الجزء الخامس من المسلسل، وهو المسلسل المكمل للمسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، والذي انتهى في العام 2019.

ويُذكر أنه لم يتم الإعلان عن موعد الجزء القادم من مسلسل قيامة عثمان، ولكن يقوم فريق العمل باتخاذ جميع الإجراءات لتصوير الجزء الخامس من المسلسل والذي ينتظره الكثيرون، ويقومون بجميع التحضيرات مثل الملابس والأزياء واختيار مواقع التصوير وغيرها حتى يخرج العمل على أكمل وجه.

ويتوقع المتخصصون في الدراما وفي متابعة سير الأحداث في مسلسل قيامة عثمان أن يتم عرض المسلسل في موعد قريب وهو الأول من أكتوبر، وذلك كما حدث في المواسم السابقة، حيث كان يتم تقديم كل موسم من المسلسل في بداية شهر أكتوبر.

أهم أحداث الجزء السابق من مسلسل قيامة عثمان

لقد شهد الموسم الرابع تجدد في الأحداث، وكانت أولى حلقاته شيقة جداً والتي أظهرت تدخل المؤسس عثمان في محاولة قتل الامبراطور البيزنطي، حيث قام عثمان بإنقاذ الإمبراطور من محاولة القتل التي تعرض إليها، واستمرت الأحداث في التتابع من خلال دور السلطانة الأم، والتي أدت دورها في المسلسل بنجاح منقطع النظير.

ومن أهم المشاهد التي أدتها باحترافية دور السلطانة التي تخشى على الدولة من المخاطر المحيطة بها، واستعدادها لبذل النفس والتضحية من أجلها، وحتى تتمكن من المحافظة على العرش لولدها السلطان علاء الدين، ونرى في هذا الجزء القائد نايمان المغولي، الذي كان يرغب في إنشاء دولة مغولية في تركيا عبر ختم جنكيز خان ومن خلال الاتفاق مع السلطانة، وجميع المحاولات الأخرى لضم الدولة التركية إلى نفوذه.