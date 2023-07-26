بشرة سارة لطلاب الثانوية العامة.. توقعات تنسيق الكليات 2023 بالدرجات لشعبة علمي وأدبي

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق الكليات 2023 والتي هي من الأمور التي يترقبها الكثيرون بالتزامن مع قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث تحدد كل كلية المجموع المطلوب للالتحاق بها، ويرجو الطلاب أن يحققوا أفضل الدرجات للالتحاق بالكلية التي يرغبون في تحقيق أحلامهم من خلالها، ونوضح في سطور هذا الموضوع توقعات تنسيق الكليات 2023 حيث لم يتبقى سوى أيام قليلة على الإعلان عن النتائج التي يترقبها الجميع من طلاب الشهادة الثانوية والتي تعد من أهم المراحل التعليمية.

توقعات تنسيق الكليات 2023

لاحظ المهتمون بالعملية التعليمية ومتابعة سير امتحانات الثانوية العامة أن هناك تقارب كبير في نظام وضع الاختبارات، ونظام التصحيح، وبالتالي من المتوقع أن يكون تنسيق الكليات قريب إلى حد كبير من تنسيق العام الماضي، وجاءت توقعات تنسيق الكليات 2023 على النحو التالي:

كلية طب المنصورة 387 درجة.

كلية طب سوهاج 386 درجة.

طب الإسكندرية: 386 درجة.

طب دمياط: 386 درجة.

هندسة وتعدين السويس 386 درجة.

طب أسنان جامعة المنصورة: 382 درجة.

كلية طب القاهرة: 370 درجة.

هندسة القاهرة: 366 درجة.

صيدلة المنصورة: 372.

صيدلة عين شمس 370 درجة.

حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة: 366 درجة.

حاسبات وذكاء صناعي القاهرة: 362 درجة.

طب بيطري جامعة المنصورة: 365 درجة.

حاسبات ومعلومات جامعة المنيا: 362 درجة.

هندسة الإسكندرية: 353 درجة.

كلية علوم جامعة سوهاج: 352 درجة.

اقتصاد وعلوم سياسية جامعة الإسكندرية: 346 درجة.

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة: 352 درجة.

تمريض جامعة المنصورة: 347 درجة.

معهد صحي المنصورة: 346 درجة.

حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط علمي رياضة: 327 درجة.

علوم جامعة جنوب الوادي: 346.

علوم جامعة القاهرة: 346 درجة.

تربية جامعة الزقازيق: 325 درجة.

فني تمريض جامعة طنطا: 327 درجة.

فني تمريض بالمنصورة 326 درجة.

تربية جامعة المنصورة: 324 درجة.

اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة علمي رياضة: 324 درجة.

ملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف علمي رياضة: 324 درجة.

كلية ألسن جامعة كفر الشيخ: 324 درجة.

علوم جامعة القاهرة علمي رياضة: 310 درجة.

آثار جامعة القاهرة: 324 درجة.

فنون جميلة حلوان: 298 درجة.

زراعة جامعة القاهرة: 310 درجة.

المعهد العالي للتكنولوجيا طنطا: 298 درجة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في بداية أغسطس القادم بعد انتهاء التصحيح، ومن ثم يتم عن درجات القبول بجميع الكليات التابعة للجامعات المصرية المختلفة، حيث سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل في التنسيق عقب إعلان النتائج وذلك لكي يتمكن كل طالب بتحديد الرغبات التي يرغبون فيها واستكمال التعليم في المرحلة الجامعية.