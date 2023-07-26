احصل على أعلى فايدة من شهادة إدخار بنك مصر يا عم مبرووك عليك شهادة توصل ل27% يا جماله وتكاته

شهادات بنك مصر تم الإعلان من بنك مصر على إطلاق شهادتان إدخار القمة وإيليت بالدولار الأمريكي وتحدد مدتها لثلاث سنوات, وستبدأ المعاملات بها من خلال جميع فروع البنك إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023 وتم تحديد عائد شهادات القمة سنويا بنسبة %9 وهي شهادات أسمية وتكون متاحة للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد مقدما لمدة ثلاث سنوات بنسبة %27 بالجنيه المصري, أما شهادة إيليت تكون بعائد %7 سنويا وأيضا تكون شهادة إسمية وتصدر للمصريين والأجانب, ولكن يصرف العائد ويحدد ربع سنوي بالدولار الأمريكي, ويتيح بنك مصر شراء الشهادتين للمصريين والأجانب وتقدر بفئة 1000 دولار أمريكي ويمكن مضاعفتها.

تاريخ إصدار الشهادة ببنك مصر

أعلن بنك مصر بإصدار الشهادة ويبدأ من يوم العمل التالي لإيداع قيمة الشهادة وهذا يعتبر أساس العائد والإسترداد ويطبق بالشروط والأحكام التي يحددها بنك مصر, ويمكن للمستفديين من شهادة إيليت الإقتراض بالجنيه المصري ويمكن أن يصل قيمة القرض إلى %50 من القيمة الإستردادية لشهادة إيليت, ويتم تحديدها بحد أقصى 10 مليون جنيه مصري ويتم إسترداد الشهادة بالدولار الأمريكي, وقام البنك بتوفير موقع إلكتروني للبنك والإنترنت والهاتف البنكي bm onlion وفروع البنك داخل وخارج مصر وشبكات الصرف الألي لشراء الشهادات من خلال هذه المواقع والفروع, ويمكن إسترداد الشهادات بعد ستة أشهر وفقا لقواعد الإسترداد كما أتاح بنك مصر لمالكي الشهادات الحق في تحويل أي مبالغ وعائد من إلى حساب العميل خارج مصر تبعا لقوانين القواعد المنظمة للشهادات.

قرض المصريين بالخارج

قام بنك مصر بإتاحة القروض للعاملين بالخارج بضمان المرتب إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26/7/2023 ويكون قرض شخصي, بشرط تحويل قيمة القسط بالعملة الأجنبية وتم تحديد القرض بقيمة خمسون ألف جنيه وبحد أقصى 3 مليون جنيه, وهذا بتحديد سن المتقدم للشهادة إعتبارا من سن 21 عاما حتى سن الستون عاما, ويتم سداد قيمتة بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقا لسعر الصرف المحدد وقت السداد بسعر فائدة %2,25 أقل سعر من قرض البنك المركزي المصري وقت الحصول على القرض, وتصل مدته إلى أربع سنوات مع الإلتزام بكافة الشروط والضمانات ودون أية مصاريف إدارية, ويعطي البنك منحة للعميل تأمين على الحياة.