قرارات مهمة.. وزارة التربية والتعليم تكشف عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024

يبحث الكثيرين عن موعد العام الدراسي الجديد 2023 نتيجة لما أُشيع على مواقع التواصل الاجتماعية عن تقديم موعد العام الدراسي الجديد ليكون في 15 من شهر سبتمبر، سادت حالة من القلق بين الطلبة وأولياء أمورهم والذين لم يتحضروا بعد للانتظام في العام الجديد، فما هي حقيقة ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعية، وهل حددت وزارة التعليم موعد بدء العام الدراسي الجديد، هذا ما سنوضحه عبر السطور التالية.

موعد العام الدراسي الجديد 2023

صرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم عن أن تقديم موعد العام الدراسي الجديد ليس له أساس من الصحة، وأن الأقاويل التي جاءت بهذا الصدد هي من محض الإشاعات التي ليس لها علاقة بالواقع، حيث لم يتم تحديد موعد انطلاق العام الجديد في جميع مدارس الجمهورية بشكل رسمي.

ولكن تُشير العديد من التوقعات بأن موعد العام الدراسي الجديد سيكون في الأول من شهر أكتوبر، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذا الموعد بعد اجتماع المجلس العالي للتعليم، ومن ثم يتم الإعلان عن الخريطة الزمنية التي سيتم اعتمادها للعام الدراسي 2023/ 2024، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات التحضيرية للعام الجديد.

جدول العام الدراسي الجديد

وفقاً للخطة الزمنية التي سيتم اعتمادها للعام الدراسي الجديد، والذي من المنتظر أن تكون بدايته في الأول من أغسطس، سنوضح الخطوط الرئيسية في العام الدراسي الجديد:

تصل فترة الدراسة في الفصل الدراسي الأول إلى 14 أسبوع، ويتم عقد اختبارات الترم الأول في الرابع عشر من شهر يناير 2024.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 من فبراير 2023، وينتهي العام الدراسي لجميع السنوات الدراسية في 8 من يوليو 2023.

تصل فترة الدارسة للترم الأول والثاني إلى 194 يوماً مُقسمة على الفصلين الدراسيين، وهو ما يُعادل نحو 35 أسبوعاً من الدراسة الفعلية.

موعد التقديم للصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد

تقبل وزارة التربية والتعليم أوراق التقديم للصف الأول الابتدائي ومراحل رياض الأطفال في جميع مدارس الجمهورية الحكومية والخاصة، وقد بدأت طلبات التقديم منذ شهر يونيو الماضي وحتى انتهاء الشهر، ويتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة في جميع المحافظات في الأوقات المحددة.