ياخرابي ياخرابي السكر بوظ اعصابي”السكر غالي وحالف يولع السوق

شهدت أسعار السكر الأبيض ارتفاعًا تدريجيًا خلال شهر يوليو الحالي، حيث بلغت ما بين 2 إلى 6 آلاف جنيه للطن، مقارنة بمستوياتها في شهر يونيو الماضي، وفقًا لتصريحات حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وفقًا للفندي، يتراوح سعر طن السكر الأبيض حاليًا بين 21 و25 ألف جنيه، مقابل 19 ألف جنيه في الشهر الماضي.

وأوضح الفندي أن ارتفاع أسعار السكر الأبيض الحالي إلى هذا الحد غير مبرر، بالنظر إلى وجود مخزون كافٍ وعدم تأثر السوق حتى الآن بموسم حلوى مولد النبي المقبل.

في بيان سابق، قال حازم المنوفي، العضو في الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة بغرفة الإسكندرية، إن هناك نقص في الكميات المتوفرة من السكر في الأسواق، مما يؤدي إلى زيادة غير مبررة في أسعاره.

وفي إضافةٍ لذلك، أشار المنوفي في البيان إلى أن المصانع التي تستخدم السكر في إنتاج منتجاتها مثل الحلويات والمربى وغيرها تخزن كميات ضخمة من السكر، مما أثر سلبًا على توفره في الأسواق ووجوده بكميات ضخمة في هذه المصانع.

أكد المنوفي وجود وتوفر السكر، ولكن السحب المفرط لكميات منه في المصانع وارتفاع سعره بشكل غير مبرر يخلق إحساسًا لدى المواطنين بوجود أزمة في توفر السكر لهم.