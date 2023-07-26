»يا بتاع المعاش مبروووك بعد طول إنتظار».. الكشف عن نزول زيادة المعاشات المنتظرة إفرح بقى

إبسط أخيراموعد نزول المعاشات ينتظر العمال والموظفين موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2023 وهذا الشهر يتميز سنويا بزيادات سنوية في المرتبات والمعاشات والتي ينتظرها المواطنين من السنة للسنة, حيث تستعد مكاتب البريد والبنوك المصرية لصرف المعاشات للمواطنين, لذلك أعلن اللواء جمال عوض في تصريحات بالتلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتأخر على أصحاب المعاشات, وقام بأمر المسئولين بزيادة المعاشات قبل حدوث أي أزمة, وذكر رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بأن وجه الرئيس للهيئة صرف المعاشات مبكرا بالإضافة إلى صرف الزيادات لشهر يوليو, والتي تقدر بنسبة %15 وتعمل الدولة على دعم أصحاب المعاشات بالعديد من القرارات المهمة.

صناديق المعاشات

تم الإعلان من الهيئة القومية للمعاشات على إلتزام الخزانة العامة بسداد مبلغ 160,5 مليار جنيه مصري للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية للمعاشات سنويا, وتزداد بنسبة %5,7 مركبة سنوية وتقدم هذه الخدمة بالقسط لمدة 50 عاما مقابل تقديم صندوق التأمينات الإجتماعية بعدد من الواجبات تجاه الخزانة العامة وتم تحديد الموازنة الجديدة لعام 2023 و2024 المستحقات التي تسدد لصناديق المعاش من الخزانة, وتخصص 202 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات ويصل معدل نموها السنوي إلى %6 وهذا يضمن توفير الأموال اللازمة لسداد المعاشات السنوية, ويضمن حقوق المواطنين كاملة من الحصول على المعاشات, وأضاف الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية بأن المادة رقم 37 من القانون تنص بأن الموظف يستحق علاوة دورية سنوية في شهر يوليو من كل عام, على أن يحصل الموظف على علاوة وتقدر بنسبة %7 من الأجر الوظيفي له.

قيمة المعاشات بعد الزيادة السنوية

تقدر الزيادات للمعاشات لدى المواطنين بالتقديرات الأتية:

بالنسبة للمواطن الذي يحصل على معاش بقيمة 1300 جنيه يصل المعاش بعد الزيادة إلى 1495 جنيه, والذي يتقاضى معاش بقيمة 2300 جنيه يحصل على 2645 حنيه بعد الزيادة, بينما المعاش 3500 جنيه يتم زيادته إلى 4025 جنيه, والمعاش الذي يبلغ 4300 جنيه يتقضاه المواطن بعد الزيادة 4945 جنيه, أما المواطن الذي يحصل على معاش 5300 يحصل بعد الزيادة الجديدة على 6095 جنيه, والمعاش الذي يصل ل 6500 جنيه يصل إلى 7475 جنيه مصري, وهذه جميع الزيادات التي سوف يتم الحصول عليها بناءا على تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.