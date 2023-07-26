“يا سواد الحلل” الحق دلوقتي لو انت منهم اجري روح على السجل المدني “هتلبس غرامة”

تحديث الرقم القومي يرغب العديد من الأشخاص في تحديث الرقم القومي واستخراج بطاقة شخصية في فس اليوم وذلك من خلال الدخول على الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مكان خصوصاً للأشخاص الذين يعملون ولا يوجد لديهم وقت للذهاب لأى مكان لعمل أي عمل من الأعمال الحكومية وذلك يكلفهم الكثير من الأموال، إليكم أهم المعلومات الخاصة بتحديث الرقم القومي.

تحديث الرقم القومي

يمكنك التعرف على أهم الخطوات الذي يجب عليك القيام بها لتحديث الرقم القومي من خلال الدخول على الإنترنت كما يمكنك التعرف على الشروط الخاصة باستخراج بطاقة شخصية.

شروط استخراج بطاقة شخصية

يجب التعرف على مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الأشخاص الذين يرغبون في استخراج بطاقة شخصية خاصة بهم، بجب أن يكون عمر الشخص بداية من 15 عام وأن يكون الشخص مصري واسم الشخص يجب أن يوجد في سجلات الدولة.

خطوات تحديث بطاقة الرقم القومي

بإمكانك التعرف على الخطوات الخاصة باستخراج بطاقة شخصية من خلال الدخول على الإنترنت واستلام البطاقة في أقل من ساعتين، ولكن يجب أن يكون عملك وعنوانك وتاريخ ميلادك ومؤهلك المسجلين في البطاقة السابقة نفسهم المسجلين في البطاقة الحالية، يجب الدخول على الموقع الخاص بوزارة الداخلية من خلال الضغط هنا اضغط بعدها على الصفحة الخاصة بالسجل المدني، أكتب بعدها جميع البيانات الخاصة بك والذي يطلبها الموقع ثم حدد دفع الرسوم سواء كنت ترغب في دفعها بنفسك عند استلام البطاقة أو دفعها من خلال أي ماكينة من ماكينات الصراف الآلي اقرأ بعدها الشروط واضغط على كلمة موافق على جميع الشروط.

سعر استمارة البطاقة الشخصية

يوجد أكثر من نوع من أنواع الاستمارات الخاصة بالحصول على البطاقة الشخصية حيث أن كل استمارة يكون لها سعر خاص بها، الاستمارة العادية والذي يقوم بطالها عدد كبير من الأشخاص سعرها 45 جنيه مصري والاستمارة السريعة سعرها 120 جنيه مصري أما الاستمارة الذي بمكنك الحصول عليها في أقل من ساعتين يمكنك بها دفع مبلغ يصل إلى 179 جنيه مصري وهى أعلى نوع من أنواع الاستمارات.