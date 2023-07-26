اتفرج طول اليوم على أفلام جديدة || تردد قناة سطلانة 2023 الجديدة على قمر النايل سات وإزاي تضبطها

قناة سطلانة الجديدة هي واحدة من القنوات الجديدة المميزة التي تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الجديدة والقديمة على مدار اليوم، وتتميز هذه القناة بعرض الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا في الماضي وتناسب جميع أفراد الأسرة، وهي تعتبر واحدة من أكثر القنوات المحبوبة بين الجماهير في الوطن العربي، لذلك في هذا المقال سنعرض لكم تردد القناة على النايل سات

تردد قناة سطلانة الجديدة

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بمشاهدة قناة سطلانة الجديدة على قمر النايل سات، فيمكنك تنزيلها على الريسيفر لديك عن طريق التردد التالي:

التردد الخاص بقناة سطلانة هو 10815.

القمر الصناعي نايل سات.

الجودة HD.

معدل الاستقطاب أفقي H.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ هو من 5/6

كما يمكنك الحصول على القناة عبر التردد التالي:

التردد الخاص هو 10715.

الاستقطاب أفقي.

معدل تصحيح الخطأ هو 26500.

معدل الترميز هو 5/6.

أفلام قناة سطلانة

تعتبر قناة سطلانة من القنوات المميزة التي تقدم مجموعة واسعة من الأفلام على مدار الساعة، ومن بين الأفلام التي تعرضها تلك القناة:

الدبلة الفلوس تيمور وشفيقة عسكر في المعسكر صعيدي في الجامعة الأمريكية همام في أمستردام ظرف طارق خيانة مشروعة علاء الدين شركة المرعبين المحدودة الفأر الطباخ

تتنوع الأفلام المعروضة على قناة سطلانة بين الأفلام الرومانسية، العاطفية، وأفلام الأكشن، مما يجعلها تلبي جميع الأذواق وتناسب الجميع، بما في ذلك الأطفال والعائلات.

طريقة تنزيل قناة سطلانة عبر الريسيفر

لتحميل قناة سطلانة ومشاهدة أفلامها المميزة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: