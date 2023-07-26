متجربة ومضمونة بنسبة 100% … طريقة جهنمية لطرد البرص والوزغ من البيت ومش هتلاقي أثر أبراص تاني

يعتبر البرص من الزواحف الصغيرة السريعة الحركة، وتعتبر مهمة صعبة التخلص منه في المنزل، حيث يختبئ في أي مكان بالمنزل دون أن يراه أحد، وقد يتسبب في نشر العدوى والأمراض بين الأشخاص والحيوانات الأليفة، واليوم سنتعلم كيفية التخلص من البرص وطرق تطهير المنزل بعد إخراجه بإحدى الوصفات المنزلية.

طريقة جهنمية لطرد البرص والوزغ من البيت

للتخلص من البرص والحشرات الصغيرة مثل الذباب والناموس، يجب أولًا استخدام المبيدات بشكل منتظم للحفاظ على نظافة المنزل والتخلص من الحشرات، وقد يدخل البرص من فتحات الشبابيك أو بين الأبواب أو من أي شقوق بسيطة، لذا يجب علينا إغلاق هذه المنافذ وتركيب شبك حماية على الشبابيك، والرطوبة أحد أهم العوامل التي تجذب البرص والصراصير، لذا يجب إصلاح سباكة المنزل إذا كان بها مشكلة والتأكد من عدم وجود تسريبات مياه.

طريقة سهلة لطرد البرص من المنزل نهائياً

وفقًا لتجارب عدة أشخاص، يمكن استخدام قشور البيض لطرد البرص من المنزل. قم بوضع قشور البيض في أركان مختلفة من البيت على الطرق التي يسلكها البرص، حيث يخاف البرص من قشور البيض لأنه يظن بوجود ثعبان قريب منه، وبالتالي يهرب منها على الفور.

طرق وحلول منزلية لإبعاد البرص من البيت