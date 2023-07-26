“إبسط يا عم هتقبض مرتين مش مرة واحدة” …. الحكومة تتيح حالات يحق لهم الجمع بين راتبهم ومعاش إضافي

يتطلع العديد من المستحقين للمعاشات في مصر إلى فهم شروط وحالات الجمع بين المعاشات، ويسعى المستحقون للتعرف على الفئات المسموح لها بالاستفادة من خدمة المعاش من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير هذه العملية وتقديم الدعم اللازم لذوي الحقوق من المواطنين في جمهورية مصر العربية.

حالات الجمع بين معاشين 2023

يحدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 الصادر في عام 2019 بعض الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين، وتشمل هذه الحالات:

الأرملة تستطيع الجمع بين معاش زوجها ودخلها من العمل أو المهنة. الأرملة تستطيع الجمع بين معاش زوجها ومعاشها. الأبناء يستطيعون الجمع بين معاشين عن والديهما. الأرمل يستطيع الجمع بين معاشه ودخله من العمل أو المهنة. المستحق يستطيع الجمع بين دخله والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش. الأرمل يستطيع الجمع بين معاشه ومعاش زوجته. المستحق يستطيع الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد.

الشروط اللازمة للجمع بين معاشين لذوي الهمم

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الجمع بين معاشين أو بين الأجر الكامل والمعاش بدون حد أقصى لذوي الهمم، وفقًا للشروط التالية:

يجب أن يكون الراغب في الجمع بين معاشين مصري الجنسية. يجب أن يحصل المستحق على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم. يجب أن يتم إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي.

الأوراق اللازمة للجمع بين المعاشات

في حالة توفر الشروط اللازمة للجمع بين معاشين، يجب تقديم المستندات الآتية: