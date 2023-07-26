“ملحقتوش تخزنوا للأسف طالعة تجري” … أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26-7-2023 في الأسواق اعرف بكم سعر كيلو الفراخ

شهدت أسعار الدواجن والبيض في مصر ارتفاعًا جديدًا، مما يؤثر في الميزانية الشخصية للمستهلكين، وقد تأثرت أسعار بعض الفئات بشكل أكبر من غيرها، في حين استقرت أسعار أخرى، لذا من خلال هذا المقال سنستعرض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية اليوم الموافق الأربعاء 26 يوليو 2023 بالإضافة إلى التغيرات التي شهدتها هذه الأسعار في المزارع وفي المحلات التجارية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26-7-2023

نوع الدواجن سعر المزرعة سعر المستهلك الدواجن البيضاء 58 65 الدواجن الأمهات 48 55 الدواجن الساسو 100 110 الدواجن البلدي 85 95

أسعار مشتقات الفراخ

الجزء السعر البانيه 160 الأوراك بين 75 و81 الكبد والقوانص بين 65 و70 الأجنحة بين 45 و60

الفترة الحالية يوجد ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن البيضاء في المزارع، حيث سجلت أسعارها 58 جنيهًا مقابل 53 جنيهًا سابقًا، وعلى الرغم من هذا الارتفاع في المزارع، فإن سعر الفراخ البيضاء للمستهلكين وصل إلى 65 جنيهًا، ولكن هذه الأسعار تختلف باختلاف المناطق السكنية في مصر.

في مقابل ذلك، شهدت أسعار الدواجن الأمهات استقرارًا حيث بقيت عند 48 جنيهًا في المزارع و55 جنيهًا للمستهلك، ويبدو أن هناك استقرار في أسعار الدواجن الساسو “الفراخ الحمراء”، حيث انخفضت أسعارها لتسجل 100 جنيهًا بدلاً من 103 جنيهات للكيلو، وفيما يخص الدواجن البلدي، فقد استقرت أسعارها في المزارع عند 85 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 95 جنيهًا، وتتفاوت أسعار أجزاء الدواجن في المزارع، حيث سجلت البانيه 160 جنيهًا، وتتراوح أسعار الأوراك بين 75 و81 جنيهًا للكيلو، والكبد والقوانص بين 65 و70 جنيهًا للكيلو، بينما وصلت أسعار الأجنحة بين 45 و60 جنيهًا.