هي دي الاخبار اللي تستاهل.. توجيه من التموين بشأن البطاقات الموقوفة والتالفة تبعًا لآخر القرارات

توجيه من التموين بشأن البطاقات الموقوفة والتالفة تطبيقا للقرار الوزاري الصادر لعام 2023 رقم 3 الصادر من الدكتور على المصيلحى وزير التموين، حيث قرر تحديد رسوم على استخراج بطاقة جديدة بدل الفاقد والتالف وضمان سلامة المستجدة عامًا على الأقل، أما في حالة تلف البطاقة قبل مرور عام عليها يحق للمواطن استخراج بطاقة تموين جديدة على تكلفة شركة إصدار البطاقات، ونقدم اليكم خلال موقعنا طريقة استخراج بطاقة من خلال موقع بوابة مصر الرقمية.

توجيه من التموين بشأن البطاقات الموقوفة والتالفة

أكد التوجيه الوزاري الصادر من وزارة التموين على أن الرسوم المستحقة من أجل استخراج بطاقة بدل فاقد هي 40 جنيها مع ضمان لمدة عام بداية من تاريخ الاصدار، أما بالنسبة للبطاقة بدل تالف فإن رسوم استخراجها هي 50 جنيها وعلى المواطن تسليم التالفة إلى مكتب التموين التابع له، توجيه من التموين بشأن البطاقات الموقوفة والتالفة والذي بدوره عليه تخريم البطاقة ثم الإرسال إلى مركز المعلومات للتخلص منها بشكل نهائي.

خطوات استخراج بطاقة التموين جديدة

تتعرض الكثير من بطاقات المواطنين للتلف أو الفقد ولهذا يتساءل المواطنون عن كيفية إصدار أخرى جديدة بدل فاقد أو تالف، وبناء على توجيه من التموين بشأن البطاقات الموقوفة والتالفة تابع الخطوات التالية: