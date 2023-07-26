يابختك لو انت منهم.. بيان بصرف مكافأة تصل إلى 2000 جنيه لهذه الفئات من المعلمين

تصدر عمليات البحث عن مكافأة الامتحانات للمعلمين خلال الفترة الأخيرة، والتي من المفترض أن يتم صرفها في شهر يوليو الجاري لكافة العاملين بقطاع التعليم سواء معلمين أو إداريين والتي تعد كحافز لهم للجهد المبذول خلال السنة الدراسية، ويذكر أن الإدارات التعليمية سوف تنتهي من إعداد استمارات المكافآت للمعلمين بعد الاستعلام عنها من المدارس تمهيدا لرفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية ليتمكن المعلمين من صرفها في نهاية الشهر الجاري، ونقدم اليكم خلال موقعنا موعد صرف مكافأة الامتحانات.

موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين

من المقرر صرف جميع مكافآت المعلمين في نهاية شهر يوليو حيث كان يتم منحها على شهري يونيو ويوليو ولكن لعدم وجود السيولة النقدية فقد تقرر صرفها من ميزانية العام المالي الجديد، وخلال الوقت الحالي تقوم الإدارة التعليمية بكل محافظة بإعداد الاستمارات الخاصة بصرف المكافأة لعام 2023 الخاصة بالمراقبة والتصحيح، وتمنح بشكل رسمي بعد التحقق من أهلية المعلم المستفيد سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة.

يمكن الاستعلام عنها من خلال متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتحقق من قيمة المكافأة وموعد الصرف، ويتم منحها من خلال المؤسسة التعليمية التابع لها المعلم من خلال تقديم الأوراق المطلوبة وهي صورة من صورة بطاقة الرقم القومي وتفاصيل الحساب البنكي.

قيمة مكافأة الامتحانات للمعلمين

تختلف قيمة مكافأة الامتحانات للمعلمين حسب عدد الأوراق التي تم تصحيحها وكذلك بناء على المرحلة التعليمية التي شارك بها المعلم والمهمة الموكلة إليه خلال فترة الامتحانات، وتتراوح قيمتها بين 500 وحتى 2000 جنية ولمعرفة مزيد من التفاصيل يمكن متابعة موقع وزارة التربية والتعليم.