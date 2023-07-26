القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ مجاناً بدون تشفير

يهتم الكثير من محبي كرة القدم بالتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ فستقام المباراة على الملعب الأولمبي الوطني باليابان وتتم المواجهة بينهم من خلا مباراة ودية ومن خلال هذا المقال سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي.

مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ مجاناً

بدات المباراة الأولى للفريق الإنجليزي باليابان حيث انه عاد بحماس بعد ان خسر المباراة أمام يوكوهاما، ولعب بايرن ميونخ سوى مباراة واحدة فقط، و فاز على روتاخ إيغرن.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

يوجد العديد من القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة التي تقام بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في اليابان وهي عبر قناة أبوظبي الرياضية، وكذلك قناة أون تايم سبورتس وايضًا قناة SSC السعودية.

تردد أبوظبي الرياضية على نايل سات

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

تردد أبوظبي الرياضية على عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

تردد أون تايم سبورتس على نايل سات

التردد: 11681

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

تردد أون تايم سبورتس على عرب سات

التردد: 12379

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

معدل الترميز: 27500

تردد SSC على عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

كما انه يمكنك متابعة مشاهدة البث المباشر لقنوات أبوظبي الرياضية من خلال الموقع الرسمي للقناة الإماراتية وتقوم قنوات أون تايم سبورتس بنقل المباراة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وانه سيتم التعليق على مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ للمعلق الشهير فارس عوض وتقام مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ ظهر الأربعاء الموافق 26 يوليو/ تموز 2023 على الملعب الوطني باليابان الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية ومصر، الثانية والنصف بتوقيت دولة الإمارات.