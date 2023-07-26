تشكيل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ اليوم 26 يوليو 2023 وديات الاندية

تعد من المباريات التي ينتظرها الكثير فقد اعلن الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني عن التشكيلة التي ستقود المباراة وذلك من خلال اللقاء الذي سيقام يوم الاربعاء الموافق 24 يوليو 2023 الجاري على الملعب الوطني الجديد في تمام الساعه الواحدة ونصف بتوقيت مصر والساعه الثانية ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ومن خلال مقالتنا سنتعرف على تشكيل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

تقام المباراة بينهم حيث حصل مان سيتي على لقب الدوري الانجليزي للموسم الماضي مما عبر الكثير عن قوة الفريق وتميزه عن غيره من الفرق حيث انه قاد الموسم بحماسية ويقال ان هذه المباراة قوية حيث انها تجمع بين فرق قوية وهناك تخاوف من بايرن لمواجهة مانشستر الحاصل علي لقب الدوري الالماني للموسم الماضي.

تشكيلة مانشستر سيتي امام بايرن ميونخ

جاء تشكيل مانشستر سيتي من قبل المدير الفني على النحو التالي.

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، جون ستونز.

خط الهجوم: جاك جيريليش، إيرلينج هالاند، برناردو سيلفا.

فقد تم اختيار اللاعبين بشكل قوي وحماسي وذلك لقيادة المباراة بكل قوة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

يتم نقل المباراة على قناة ONTime Sports فقد تم الاعلان من مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل المباراة بشكل مجاني وجاء التردد الخاص بها.

تردد ONTime Sports 1

يمكننا من مشاهدة المباراة التي تقام الاربعاء في المواعيد المحدد على القناة من خلال التردد التالي.