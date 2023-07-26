تنسيق الكليات والمعاهد للطلاب الثانوية العامة 2023 وزارة التربية تحدد معاد نتيجة الثانوية

لم يتم حتى الان الاعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة ولكن يهتم البعض بالتعرف على التنسيق المتوقع ومعدلات القبول في الكليات والمعاهد العليا فقد يتم اختيار الطلاب للبرامج الأكاديمية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق الكليات والمعاهد للطلاب الثانوية العامة.

تنسيق الكليات والمعاهد للطلاب الثانوية العامة 2023

يختلف التنسيق كل عام على اساس ما تحدده وزارة التعليم العالي فانه يعتمد على مجموع الطالب في نتيجة الثانوية العامة فقد جاء تصريح من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ان لم يتبقي سواء ايام قليلة لاعلان النتيحة ويمكن ان يكون في بداية شهر أغسطس 2023 بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وبعدها يتم فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وعن الشروط اللازمة للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 – 2024