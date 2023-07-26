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تنسيق الكليات والمعاهد للطلاب الثانوية العامة 2023 وزارة التربية تحدد معاد نتيجة الثانوية
لم يتم حتى الان الاعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة ولكن يهتم البعض بالتعرف على التنسيق المتوقع ومعدلات القبول في الكليات والمعاهد العليا فقد يتم اختيار الطلاب للبرامج الأكاديمية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق الكليات والمعاهد للطلاب الثانوية العامة.
تنسيق الكليات والمعاهد للطلاب الثانوية العامة 2023
يختلف التنسيق كل عام على اساس ما تحدده وزارة التعليم العالي فانه يعتمد على مجموع الطالب في نتيجة الثانوية العامة فقد جاء تصريح من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ان لم يتبقي سواء ايام قليلة لاعلان النتيحة ويمكن ان يكون في بداية شهر أغسطس 2023 بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وبعدها يتم فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وعن الشروط اللازمة للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا.
مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 – 2024
- تنسيق طب المنصورة 387 درجة.
- وصل تنسيق هندسة بترول وتعدين السويس 386 درجة.
- طب سوهاج 386 درجة.
- كذلك طب دمياط 386 درجة.
- طب الإسكندرية 382 درجة.
- اما عن تنسيق طب أسنان المنصورة 382 درجة.
- طب القاهرة 381 درجة.
- تنسيق طب عين شمس 380 درجة.
- صيدلة المنصورة 372 درجة.
- وصيدلة القاهرة 370 درجة.
- صيدلة عين شمس 370 درجة.
- اما عن كلية هندسة القاهرة 366 درجة.
- حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 درجة.
- طب بيطري المنصورة 365 درجة.
- حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362 درجة.
- اما عن تنسيق حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362 درجة.
- هندسة الإسكندرية 353 درجة.
- كلية علوم سوهاج 352 درجة.
- تمريض المنصورة 347 درجة.
- معهد فني صحى المنصوره 346 درجة.
- علوم المنصورة 346 درجة.
- تنسيق علوم القاهرة 346 درجة.
- علوم جنوب الوادي 346 درجة.