تنزيل الأن PDF اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 كشوف 300 ألف طلب عبر منصة “مظلتي”

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 لاحظنا تزايد معدلات البحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق خلال الساعات الأخيرة. تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية في البلاد حالياً خدمة الرعاية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا خلال فترة عدم الاستقرار الاقتصادي التي يعاني منها البلد وصل عدد طلبات المساعدة التي استلمتها الوزارة إلى حوالي 300 ألف طلب.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

أعلن السيد أحمد الأسدي، مدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الدفعة الرابعة من المستفيدين من الرعاية تتراوح بين 150 ألفًا و200 ألف مستفيد ولذلك، سنستعرض فيما يلي جميع الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذه الأسماء.

من المتوقع الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق الوجبة الأخيرة خلال الساعات القليلة القادمة وقد تم الإعلان سابقاً عن الأسماء المشمولة بالرعاية في ثلاث وجبات سابقة، وتم نشر هذه الأسماء عبر منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية.

المساعدة الاجتماعية في العراق

تزايدت أعداد المتقدمين للحصول على المساعدة الاجتماعية في العراق بشكل كبير، ووصل عدد الطلبات الأخيرة إلى حوالي 300,000 طلب، وهو رقم يعكس حجم الحاجة والصعوبات التي يواجهها الفئات الأكثر احتياجًا في البلاد. تم تقسيم الإعلان عن الأسماء المستفيدة إلى ثلاث وجبات مختلفة نظراً للزيادة الكبيرة في أعداد المتقدمين بسبب الفقر والركود الاقتصادي الحالي في العراق.

منصة “مظلتي”

يمكن لجميع المواطنين الذين تقدموا للحصول على الدعم الاجتماعي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق معرفة موقفهم من القبول أو الرفض عن طريق منصة “مظلتي” التابعة للوزارة ويتم ذلك عن طريق إدخال رقم البطاقة الذكية الخاصة بالمتقدم في المنصة، وسيظهر له موقفه من الدعم الاجتماعي المقدم من الوزارة. يتم توفير هذه الخدمة لجميع المواطنين المحتاجين في جميع المحافظات العراقية.

موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

إذا كنت ترغب في التحقق من مدى مشموليتك بالرعاية الاجتماعية لعام 2023، اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الإنترنت.

اختر الوجبة الرابعة من خلال منصة “مظلتي“.

حدد خيار الرعاية الاجتماعية.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وكامل.

انقر على زر الاستعلام.

بعد ذلك، ستتمكن من التحقق مما إذا كنت مشمولاً بالرعاية الاجتماعية أم لا وفي حال تمت مشموليتك، ستظهر اسمك ضمن القائمة الخاصة بالمستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023.