رابط نتائج اعتراضات الثالث المتوسط 2023 دور أول عبر وزارة التربية العراقية

كشفت وزارة التربية العراقية عن فتح باب تقديم الاعتراضات على نتائج الثالث متوسط 2023، حيث إن الوزارة حريصة على مراجعة كافة البيانات المتظلم منها الطالب أو الطالبة، من أجل الحصول على ما يستحقون وفقًا لأداءهم في الامتحانات، وجاء ذلك تزامنًا مع ظهور النتائج أثناء أيام قليلة عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا الإلكتروني، ليتمكن الجميع من الحصول عليها.

تقديم اعتراضات الثالث المتوسط 2023

حددت وزارة التربية العراقية، رسوم تقديم اعتراضات على نتائج الثالث متوسط الذي بدأت من يوم 18 يوليو 2023، حيث بلغت التكلفة 3000 دينار عراقي على كل مادة، وحرصت الوزارة على تيسير كافة الإمكانيات من أجل الإطلاع على النتائج بسهولة، ويكون بدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو أي مكان أخر، لهذا وفرت الوزارة موقعها الرسمي وموقع نتائجنا من أجل تقديم الاعتراضات من خلالهم، فضلاً عن إمكانية الإطلاع عن نتائج الاعتراضات وفقًا لما نوضحه لكم في الفقرة المقبلة.

الإطلاع على نتائج اعتراضات الثالث متوسط

بعد أن يتم الإعلان عن ظهور نتائج اعتراضات الثالث متوسط يمكن الحصول عليها وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-