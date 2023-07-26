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رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2023/2024 المستندات وخطوات التقديم
يهتم العديد من أولياء الأمور بالتعرف على رابط التقديم حيث انه يتم بشكل إلكتروني من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2023/2024.
رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2023/2024
يمكننا التقديم للصف الاول الثانوي من خلال ان يتم القيام بالاتي.
- يمكننا الدخول على رابط الصف الأول الثانوى.
- ويتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وكلمة المرور.
- بعد ذلك يضغط على الدخول للتنسيق.
- ثم يتم قراءة الإرشادات والشروط الخاصة ومتابعة خريطة التنسيق.
- بعد ذلك يتم كتابة الحد الأدنى لكل محافظة.
- ثم اختيار المدارس الموجودة في المحيط السكني، واختيار التعليم الثانوي.
- على الطالب مراجعة الرغبات التي تم تسجيلها.
- ثم الضغط على حفظ الرغبات.
- بعد التأكد من البيانات والراغبات قم بالضغط على إرسال الاستمارة.
مستندات التقديم للصف الأول الثانوي 2023-2024
بعد ان يتم التعرف على نتيجة تنسيق الثانوية العامة يتم ذهاب الطلاب للمدرسة المرشح إليها ولابد من ان يتم تقديم مستندات التقديم للصف الأول الثانوي المحدده من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي.
- يقدم طلب الالتحاق بالمدرسة مطبوع من الموقع.
- أصل وصورة من شهادة ميلاد الطالب.
- الدمغات الخاصة بطلب الالتحاق بالمرحلة الثانوية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.
- يقدم البطاقة الصحية للطالب.
- شهادة النجاح في الإعدادية موضح بها درجات الطالب في كل مادة.
- عدد 6 صور شخصية للطالب حديثة 4*6 مدون عليها اسم الطالب بالكامل.
- يتم تقديم حافظة أوراق بلاستيكية لحفظ بها الاوراق المقدمة.