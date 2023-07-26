“وفر فلوسها للعيال” اسعار السجائر اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023

اسعار السجائر اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، خلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الأشخاص من شتى محافظات الجمهورية في البحث عن اسعار السجائر اليوم الموافق الاربعاء 26 يوليو 2023 في السوق المصرية، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على الرغم من أن الشركات المنتجة أكدت مراراً على عدم زيادة اسعار السجائر، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية…..

اسعار السجائر اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023

سعر عبوة بوكس 10 نحو 15 جنيها.

سعر عبوة بوسطن / بلمونت نحو 24 جنيها.

سعر عبوة كليوباترا كينج سايز نحو 23 جنيها.

سعر عبوة كليوباترا سوفت كوين نحو 24 جنيها.

سعر عبوة كليوباترا بوكس 20 نحو 24 جنيها.

سعر عبوة كليوباترا سوبر نحو 24 جنيها.

سعر عبوة كليوباترا بلاك نحو 24 جنيها.

سعر عبوة ماتوسيان سوبر نحو 24 جنيها.

سعر عبوة فايسروي / بال مال نحو 23 جنيها.

سعر عبوة مونديال ( أحمر – أزرق – سيلفر ) نحو 24 جنيها.

سعر عبوة مونديال سويتش ( منتول – بلوبيري ) نحو 24 جنيها.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم في مصر

وإليكم اسعار السجائر الاجنبية في مصر خلال الساعات الأخيرة الماضية :

سعر عبوة ميريت Merit بجميع أنواعها 64 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو Marlboro بجميع أنواعها 59 جنيها.

سعر عبوة مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted بجميع أنواعها 49 جنيها.

سعر عبوة إل أند ام LM بجميع أنواعها 42 جنيها.

سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Selections بجميع أنواعها 50 جنيها.

سعر عبوة التبغ المُسخن HEETS Dimensions بجميع أنواعها 50 جنيها.

جدير بالذكر فقد صرح “هاني أمين” الذي يشغل منصب العضو التنفيذي للشركة المصرية للدخان، أن أسعار السجائر خلال الفترة الأخيرة زادت بحوالي 24 جنيه على الرغم من أننا نقوم بتسليم الموزع بسعر 24 جنيه للعبوة مضاف إليها مكسب البائع.

مشيراً خلال نهاية حديثه إلى أن المسؤول عن ارتفاع اسعار السجائر هو شبكة توزيع السجائر، والتي تعد المسؤولة عن تسليم التاجر بسعر 24 جنيه إلا أنه يقوم ببيعها للمستهلك بزيادة الضعف.