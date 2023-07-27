pdf رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق الدور الأول عبر وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا سادس اعدادي

يُمكن لطلاب العراق البحث بسهولة عن نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق الدور الأول من خلال كشوفات بصيغة pdf، يتم الحصول عليها من خلال رقم الامتحان أو الاسم، وذلك عن طريق موقع “نتائجنا” أو موقع وزارة التربية العراقية لعرض نتائج الامتحان الأول للصف السادس الاعدادي في جميع المحافظات. وأشارت وزارة التربية العراقية إلى تخصيص رابط إلكتروني يمكن استخدامه لتحميل النتائج والاطلاع عليها، لمعرفة ما إذا كان الطالب ناجحًا أم مكمّلًا، وللتعرف على درجاته بالكامل ومعدل النجاح لديه.

pdf رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول

أشارت وزارة التربية العراقية إلى أن نتائج الصف السادس الاعدادي في العراق تمت إتاحتها بالكامل عبر كشوفات بي دي اف على مواقع الوزارة المختلفة، سواء عبر موقع وزارة التربية العراقي أو من خلال موقع نتائجنا. وقد تم الإعلان عن النتائج بنسبة 100% في جميع المحافظات، بما في ذلك الكرخ 1 والكرخ 2 والكرخ 3 والرصافة 1 والرصافة 2 والرصافة 3 وديالي ونينوى والنجف وذي قار والقادسية وصلاح الدين وواسط وأربيل والسليمانية ودهوك والأنبار وبابل والبصرة وكربلاء وكركوك وميسان والمثنى.

استخراج نتائج السادس اعدادي بالعراق 2023

تتم إعلان نتائج طلاب الصف السادس الاعدادي في العراق 2023 من خلال اتباع الإجراءات التالية:

اتجه إلى رابط موقع وزارة التربية العراقية أو قم بالدخول إلى موقع “نتائجنا”.

ثم حدد نتائج الثالث المتوسط 2023.

قم بملء المعلومات المطلوبة للطالب في الحقول المخصصة لكل معلومة.

ثم اختر المحافظة وانقر على ملف بي دي اف.

ثم قم بالبحث باستخدام اسم الطالب للاستعلام عن النتيجة.

يمكن الاستعلام عن نتائج طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق عن طريق الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية، ثم اختيار الصف السادس الإعدادي العراق وكتابة اسم الطالب وإدخال رقم الاكتتاب المرتبط به مع اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، وأخيرًا النقر على زر عرض النتيجة.