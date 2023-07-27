” الحق اشترى قبل سبتمبر” ..سعر الذهب الآن في مصر لختام تعاملات اليوم في سوق الصاغة

سعر الذهب الآن في مصر والذي يشهد على انخفاض قد لا يتكرر مجدد في الأشهر المقبلة وخاصة مع التوقع برفع الفائدة للدولار من قبل البنك الفيدرالي في شهر سبتمبر المقبل والذي على اثره يترفع سعر الذهب فالعالم بشكل كبير وبالأخص في مصر لأنة يرتبط بعدة عوامل أخرى ولهذا افضل اوقات الشراء هو الآن سواء من أجل الاستثمار أو للمقبلين على الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر

تشهد أسواق الذهب الآن في مصر على ركود بشكل عام بعد أن قام المواطنين في مصر في الأشهر الماضية بفترة إقبال كبيرة على سوق الذهب من أجل الاحتفاظ بقيمه أموالهم والاستثمار طويل الأجل والآن أثرت فترة الركود على أسعار الذهب بالانخفاض لقلة الطلب وهى الفرصة الذهبية إلى الكثير من أجل استغلالها بكسل حيد والشراء والتخزين لمدة لا تقل عن خمس سنوات ثم يفكر في البيع لأنه وفقا لآراء خبراء الاقتصاد انه الأسعار سوف ترتفع محدد مع نهاية العام الجاري لمعدلات غير مسبوقة.

سعر الذهب اليوم

إليك تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لختام تعاملات اليوم في سوق الصاغة في مصر لجميع الأعيرة الاكثر مبيعا في السوق المصري بتاريخ اليوم :