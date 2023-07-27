اقتصاد
” الحق اشترى قبل سبتمبر” ..سعر الذهب الآن في مصر لختام تعاملات اليوم في سوق الصاغة
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب الآن في مصر والذي يشهد على انخفاض قد لا يتكرر مجدد في الأشهر المقبلة وخاصة مع التوقع برفع الفائدة للدولار من قبل البنك الفيدرالي في شهر سبتمبر المقبل والذي على اثره يترفع سعر الذهب فالعالم بشكل كبير وبالأخص في مصر لأنة يرتبط بعدة عوامل أخرى ولهذا افضل اوقات الشراء هو الآن سواء من أجل الاستثمار أو للمقبلين على الزواج.
سعر الذهب الآن في مصر
تشهد أسواق الذهب الآن في مصر على ركود بشكل عام بعد أن قام المواطنين في مصر في الأشهر الماضية بفترة إقبال كبيرة على سوق الذهب من أجل الاحتفاظ بقيمه أموالهم والاستثمار طويل الأجل والآن أثرت فترة الركود على أسعار الذهب بالانخفاض لقلة الطلب وهى الفرصة الذهبية إلى الكثير من أجل استغلالها بكسل حيد والشراء والتخزين لمدة لا تقل عن خمس سنوات ثم يفكر في البيع لأنه وفقا لآراء خبراء الاقتصاد انه الأسعار سوف ترتفع محدد مع نهاية العام الجاري لمعدلات غير مسبوقة.
سعر الذهب اليوم
إليك تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لختام تعاملات اليوم في سوق الصاغة في مصر لجميع الأعيرة الاكثر مبيعا في السوق المصري بتاريخ اليوم :
- وصل سعر الذهب عيار 24 فى مصر اليوم : 2469 جنيها
- بلغ سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم: 2160 جنيهًا.
- سجّل سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم: 1851 جنيهًا.
- بينما بلغ سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم في مصر : 17280 جنيهًا.
- أما سعر الذهب عالميًا بلغ نحو لاونصة : 1972 دولارًا.
مازالت أسعار الذهب مستقرة حاليا منذ مايقرب من عشرة أيام وتستمر حالة الركود في البيع الشراء الآن بس توقعات المواطنين باستمرار انخفاض أسعار الذهب مجددا عن الآن ، وبالتالى يتعرض إلى الخسارة ، ولكن وفقا للحالة الاقتصادية الغير مستقرة الآن فانه نسبة توقع ارتفاع الأسعار الذهب اكبر من أنخفاضه في الفترة المقبلة.