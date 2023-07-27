هنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وموعد إعلانها بوش

انتهى ماراثون الثانوية العامة لهذا العام الدراسي 2022- 2023 م مؤخرًا في هذا الشهر الجاري، والآن الطلاب ينتظرون حصاد مجهوداتهم الكبيرة خلال هذا العام بعد أن أنهوا الاختبارات بشكل كامل، وينتظرون ظهور النتيجة بكل ترقب وقلق، خاصةً وأن تصريحات وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية قد أعلنت عن قرب ظهور النتائج، وأن أعمال الكنترولات في كافة الأنحاء وعلى مستوى الجمهورية على قدمٍ وساق من أجل الانتهاء منه وإظهار النتيجة بعد اعتمادها بشكل رسمي في موعدها الذي حددته وزارة التربية والتعليم، وإليكم أهم تفاصيل النتيجة، وموعد ظهورها وكيف يستخرج جموع الطلاب نتائجهم أون لاين.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

جاء الإعلان وبشكل رسمي من خلال وزارة التربية والتعليم في مصر أن اللجان الخاصة بالكنترول لا تزال تعمل حتى يتم تنظيم درجات الطلاب وتسجيلها ومراجعتها وبعد الرصد والتحقق من كل النتائج سيتم اعتمادها ومن ثم نشرها على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم، وقد أشار د. رضا حجازي للموعد الخاص بظهور النتيجة والذي سيتعرف فيه جميع الطلاب على نتائجهم، وهو ما قد تم الإعلان عنه منذ ساعات.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

أوضح وزير تعليم أن النتيجة سيتم الاطلاع عليها من قبل الطلاب على مستوى الجمهورية يوم الأول من أغسطس القادم، وسيقوم الوزير بعقد مؤتمر صحفي، وسيتم من خلال الإعلان عن النتيجة واعتماده للعام الدراسي 2023 م.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

من الممكن الاستعلام السريع عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال اتباع ما يلي: