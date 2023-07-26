أقوى إشارة.. جداول ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد اليوم

يتوجه عشاق كرة القدم بترقب شديد إلى مباراة ريال مدريد مع مانشستر يونايتد في إطار ودية الأندية 2023، والتي تُعتبر واحدة من أقوى المباريات المنتظرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستعد بعض الأندية الأوروبية الكبيرة للموسم القادم 2023/2024. وتأتي هذه المباراة بعد فوز ريال مدريد في مباراته الافتتاحية في ودية الأندية 2023 على فريق ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد اليوم

ويتوقع المشجعون مباراة ممتعة بين الفريقين، حيث اجتمعا مسبقًا في كأس السوبر الأوروبي عام 2017 وانتهت بفوز ريال مدريد 2-1، ووبالنسبة للمشجعين الذين يرغبون في متابعة المباراة، ستتم نقلها حصريًا عبر قناة الكويت الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات. حيث أعلنت القناة عن نقل بث مباشر للعديد من المباريات الودية المقامة حاليًا، مجانًا للجماهير في نطاق الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا. لذلك، يُنصح الراغبين في مشاهدة المباراة بتسجيل تردد قناة KTV Sport التابعة لتلفزيون الكويت الزطني، والتي ستقوم بنقل المباراة.

موعد مباراة الريال ويونايتد

تقام المباراة صباح الخميس الموافق 27 يوليو الجاري في ملعب إن آر جاي بمدينة هيوستن. وستكون مواعيد المباراة كالتالي:

الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الساعة الرابعة والنصف صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

الساعة الواحدة والنصف صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

بهذا ينتظر أن تكون مباراة ريال مدريد مع مانشستر يونايتد في ودية الأندية 2023 فرصة رائعة لمحبي كرة القدم لمشاهدة الفرق الكبيرة في أحداث مثيرة ومباريات قوية تُشعل حماسهم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد

تذاع مباراة مانشستر يونايتد اليوم ضد ريال مدريد عبر قناة أبو ظبي الرياضية، وكويت سبورت بالإضافة إلى عدد من القنوات الأخرى.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد

عبر قمر نايل سات، التردد: 11411، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 30000، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

عبر قمر عرب سات، التردد: 11804، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة كويت سبورت الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وريال مدريد

عبر قمر عرب سات، تردد 12523، الاستقطاب أفقى، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 2/3.

عبر قمر نايل سات، تردد 11678، استقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة KTV Sport القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

تردد قناة الكويت الرياضية

القمر: النايل سات.

التردد: 11526.

الإستقطاب: إفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة الكويت سبورت

قمر: عرب سات.

تردد: 12523.

الاستقطاب: أفقى.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة IRIB Varzesh تردد القناة: 11555

القمر الصناعي: انتلسات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودى

جودة القناة: HD. قناة IRIB Varzesh تردد القناة: 11554

القمر الصناعي: انتلسات

معدل الترميز: 30000

معامل الاستقطاب: عمودى

جودة القناة: HD

قناة Match Tv تردد القناة: 4026

القمر الصناعي: ياهسات

معدل الترميز: 14940

معامل الاستقطاب: عمودى

جودة القناة: HD. وتذاع مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD Sports، بالإضافة إلى قناتي ESPN وDAZN.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ريال مدريد

يتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد، لمباراة ريال مدريد في ودية الأندية 2023، مكون من التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: توم هيتون.

خط الدفاع: لوك شاو، ليساندرو مارتينيز، فاران، وان بيساكا.

خط الوسط: ماسون ماونت، كوبي ماينو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جرناتشو، سانشو، أنتوني.

تشكيل ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد

ينتظر أن يكون تشكيل ريال مدريد، لمباراة مانشستر يونايتد في ودية الأندية 2023، مكون من التشكيل الآتي: