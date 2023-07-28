“مجموعك هيدخلك اية” مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023.. وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

ينتظر طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر إعلان نتائجهم لعام 2023 وبدء تنسيق الجامعات للعام نفسه، حيث حددت وزارة التعليم العالي ضوابط تنسيق الجامعات لهذا العام بنفس الطريقة المتبعة في العام الماضي، هذا يتيح للطلاب فرصة اختيار مساراتهم الأكاديمية بناءً على نتائجهم وتطلعاتهم المستقبلية، ونظرًا لتأكيد الوزارة على استمرار استخدام نفس الضوابط التنسيق، يمكن للطلاب الاستفادة من تجارب العام الماضي في التعرف على طريقة التنسيق ومعايير القبول للكليات المختلفة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التعليم عن أخبار مبهجة للطلاب بخصوص نتائج الثانوية العامة لعام 2023، حيث أكد الوزير أن النتائج مشجعة ومبشرة للجميع، وذكر بشكل خاص أن نتائج مادة الكيمياء، التي كانت تثير قلق الطلاب، قد أظهرت تحسُّنًا وتفوقًا بعد تصحيح نصف عدد أوراق الإجابة، فقد تمكن ألف طالب من تحقيق الدرجات النهائية الكاملة في هذه المادة، مما يُظهر التقدم والتفوق الذي حققوه في هذا المجال، وفي إشارة إلى التميز الأكاديمي للطلاب، أوضح الوزير أنه تم احتساب عدد من الطلاب الذين حصلوا على نسبة 95% فما فوق، وبلغت أعدادهم خمسة آلاف طالب، مما يُعكس الجهد الكبير والتفاني الذي بذلوه طوال فترة الدراسة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 في مطلع أغسطس المقبل، ستبدأ مراحل تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2023-2024، حيث يترقب الطلاب بفارغ الصبر مؤشرات تنسيق الثانوية العامة لهذا العام، وخصوصًا تنسيق كلية الطب في جميع الجامعات، ستقوم وزارة التعليم العالي بالإعلان عن ضوابط التنسيق والحدود الدنيا للقبول بكل الكليات، يمكن للطلاب الإستفادة من تجارب التنسيق السابقة مثل تنسيق كلية الطب للعام 2022-2023 ودرجات القبول فيها، للحصول على فكرة عن المعدلات المطلوبة.

مؤشرات تنسيق الكليات 2023

توقعات تنسيق كلية الطب لعام 2023 في تنسيق الجامعات، إليك قائمة بدرجات القبول المتوقعة لبعض كليات الطب في مختلف الجامعات:

– طب الإسكندرية: 382 درجة.

– طب أسنان المنصورة: 382 درجة.

– طب القاهرة: 381 درجة.

– طب بور سعيد: 381 درجة.

– طب أسيوط: 381 درجة.

– طب عين شمس: 380 درجة.

– طب المنوفية بشبين الكوم: 380 درجة.

– طب جنوب الوادي: 380 درجة.

– طب الأقصر: 379 درجة.

– طب بنها: 379 درجة.

– طب المنيا: 378 درجة.

– طب حلوان: 378 درجة.

– طب قناة السويس بالإسماعيلية: 378 درجة.

– طب السويس: 377 درجة.

– طب الفيوم: 377 درجة.

– طب العريش: 376 درجة.

– طب أسوان: 376 درجة.

– طب بني سويف: 376 درجة.

– طب الوادي الجديد: 375.6 درجة.

– طب المنصورة (طب بشبين الكوم): 387 درجة.

– طب سوهاج: 386 درجة.

– طب دمياط: 386 درجة.

– طب الزقازيق: 385 درجة.

– طب فاقوس: 384 درجة.

– طب كفر الشيخ: 383 درجة.

– طب طنطا: 383 درجة.

توقعات تنسيق الكليات علمي رياضة

إليك توقعات تنسيق الكليات للعام الجامعي للشعبة العلمية رياضة:

– هندسة بترول وتعدين السويس: 386.0 درجة.

– حاسبات ومعلومات سوهاج: 367.0 درجة.

– الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ: 366.0 درجة.

– هندسة القاهرة: 366.0 درجة.

– هندسة المنصورة: 366.0 درجة.

– حاسبات ومعلومات قنا: 365.0 درجة.

– حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية: 365.0 درجة.

– علوم البترول والتعدين مطروح: 365.0 درجة.

– هندسة الزقازيق: 363.0 درجة.

يرجى مراعاة أن هذه التوقعات قابلة للتغيير، وأنه سيتم الإعلان الرسمي عن ضوابط التنسيق لعام 2023-2024 من قبل وزارة التعليم العالي، لذلك ينبغي على الطلاب انتظار الإعلان الرسمي ومتابعة المستجدات والتحديثات بشأن تنسيق الكليات والتخصصات الجامعية، نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مسارهم الجامعي وتحقيق أحلامهم الأكاديمية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 يأتي بناءً على الخطة الموضوعة للتصحيح الإلكتروني، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الحالي، تُجرى عمليات التصحيح ومطابقة النتائج خلال هذا الفترة، وبعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يتم تجهيز بيانات الطلاب وتحضيرها للتصحيح الإلكتروني، تم التأكيد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بنجاح عمليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات البابل شيت يعزز الثقة في دقة النتائج والاعتمادية في عملية التصحيح، هذه الخطوة المهمة تسهم في تحقيق الرغبات الأكاديمية للطلاب وتفتح آفاقًا واسعة أمامهم لمتابعة تعليمهم العالي والوصول إلى مستقبل مهني مشرق، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في نتائجهم وأن تكون بداية جديدة لمسيرتهم الأكاديمية وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية.