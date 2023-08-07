“google drive” نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول “عموم المحافظات العراقية” عبر موقع نتائجنا

نقدم لكم الآن أهم التفاصيل المتعلقة بظهور نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2023، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بياناً رسمياً عبر صفحتها الرسمية. وأفاد البيان بأنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من أعمال التصحيح والتدقيق التي يشرف عليها لجان خاصة تابعة للوزارة، بهدف ضمان انتظام سير العملية بأقصى قدر من الدقة والشفافية، وضمان أن كل طالب يحصل على حقه دون أي ظلم أو تجاوز. لمزيد من التفاصيل، يرجى متابعة التقرير التالي.

نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2023 موقع نتائجنا

توصلت لنا أخبار من مصادر موثوقة داخل وزارة التعليم العراقية تؤكد أنه من المحتمل أن تظهر نتائج الامتحانات المتوسطة في العراق لعام 2023 قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل. تستعد لجان التصحيح المعنية بمراجعة جميع النتائج للمرة الأخيرة قبل اعتمادها بشكل رسمي من قِبَلِ وزير التعليم. ثم سيتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا، وهذا يتماشى مع ما أشارت إليه الوزارة في بيانها الأخير.

رابط نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023

وزارة التربية والتعليم في العراق قامت بتنشيط رابط إلكتروني للإعلان عن رابط نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2023 عبر موقع نتائجنا وملازمنا results.mlazemna.com ، بهدف تسهيل الأمور على الطلاب وأولياء الأمور. وتقوم هذه الوزارة بشرح مجموعة من الخطوات البسيطة في الفقرة التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023 pdf

توجد مجموعة من الإجراءات البسيطة والسهلة التي شرحتها وزارة التعليم في العراق للاستعلام الإلكتروني عن نتائج السادس الإعدادي، وتتمثل هذه الإجراءات في ما يلي: