أوائل الثانوية الأزهرية … متى ستظهر نتيجة الثانوية الازهرية 2023 بوابة الازهر natiga.azhar.eg

يكثر ابحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية والذي يتم اعلانها بشكل الكتروني عبر الدخول البوابة الإلكترونية للأزهر باستخدام رقم الجلوس ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الثانوية الازهرية 2023.

نتيجة الثانوية الازهرية 2023

لكي يتمكن الطلاب أو الطالبات من الاطلاع علي النتائج سيتم الدخول على الموقع الرسمي للوزارة فقد تم الانتهاء من عملية تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية في القسم العلمي أو الأدبي، فقد تم الاستعانه بعدد 22 ألف و 428 مصحح، وتم توزيعهم في 16 مقرًا فقد تم الانتهاء من رصد درجات طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية وسيتم الاعتماد لنتائج بشكل رسمي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية في عام 2023

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر.

ثم يتم الضغط على الخدمات الرقمية المتاحة.

بعد ذلك يتم اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن النتائج الأزهرية.

اختيار الاستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية.

كتابة اسم الطالب رباعيا.

ستظهر البيانات الخاصة.

تحديد الشعبة الخاصة للطالب.

الضغط على زر اظهار النتيجة.

ستظهر كافة البيانات ومنها درجات المواد الدراسية.

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نتيجة الثانوية الازهرية 2023 بوابة الازهر

تم الاعلان منذ ايام عن ارتفاع نسبة النجاح للثانوية الأزهرية لهذا العام عن السنوات الماضية وانه سيتم الاعلان عن النتائج بعد ان يتم اعتمادها من شيخ الأزهر وسيعلن أيضًا عن أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية خلال ساعات اما انه تم الاعلان عن وصول نسبة النجاح مادة الفقه الحنفي والشافعي إلى 98% و مادة المالكي إلى 94%، اما نسب النجاح في مادة الحديث 94% وفي القرآن الكريم 97% وفي اللغة الإنجليزية 89% وفي الأدب والنصوص 95%.