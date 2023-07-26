“لينك مباشر” رابط نتيجة الشهادة الازهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg

ساعات قليلة تفصل الطلاب وأولياء الأمور عن إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام 2023 الأزهري، ولذا نجد أولياء الأمور يبحثون من الآن عن رابط نتيجة الشهادة الازهرية، وكيف يمكن الاستعلام عن النتيجة وقت ظهورها، وفي تقريرنا اليوم نرصد لكم آخر الأخبار والخطوات التي من خلالها تُستخرج النتيجة، فضلًا تابعونا لنوضح لكم تفصيلًا.

رابط نتيجة الشهادة الازهرية

هُناك عدد من الخطوات على الطالب أن يسير عليها حتى يتمكن من الحصول على النتيجة بعد إعلانها على الجميع بشكل رسمي، حيث تأتي الخطوات من خلال ما يلي:

يقوم الطالب في البداية بالدخول على بوابة الأزهر الشريف ” من هُنا “.

“. يختار خدمات الأزهر الشريف الإلكترونية من صفحة القوائم.

يضغط على النتائج الخاصة بالشهادات والمعاهد الأزهرية.

يجد مربع وعليه نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

يقوم الطالب إدخال رقم الجلوس الخاص به ورقمه القومي ثم ينقر على استعلام.

بغصون دقائق معدودة تظهر النتائج للمستعلمين.

مع العلم أن النتيجة تظهر كاملة بكل المواد الدراسية والنسبة والمجموع الذي حصل الطالب عليه.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023

أرفقنا لكم بالأعلى رابط نتيجة الشهادة الازهرية وطريقة الحصول عليها، وبالنسبة لنتيجة الصف الثالث الأزهري فمن المقرر أن يتم إعلانها على الطلاب غدًا أو مع بداية الأسبوع القادم بإذن الله، علمًا بأن الأوائل سيتم الإعلان عنهم فورًا اعتماد النتيجة، ومن ثم الإتاحة لجميع الطلاب والذي من بينهم الأوائل، لهذا لا يوجد أوائل في الوقت الحالي لأن النتيجة لم تتُاح بعد، ولكن انتظروا النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله.