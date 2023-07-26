رابط syr-edu.com تطبيق نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب
تطبيق نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم، من المتوقع ان يتم الاعلان عن النتيجة بعد ان يتم الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الصف التاسع، والعمل على التاكد من كافة الأوراق الامتحانية لكل طالب وطالبة، كما انه لم يتم تحديد موعد رسمي للاعلان عن النتيجة ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الصف التاسع.
تطبيق نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم
يبحث طلاب وطالبات الصف التاسع بفارغ الصبر عن نتائج امتحانات التاسع 2023 والتي بدات خلال شهريونيو الماضي وتم انتهائها في يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو في جميع المحافظات السورية كما تعمل لجان التصحيح على القيام بمتابعة التصحيح اول باول من قبل وزارة التربية السورية فقد تم الاعلان عن تاخر ثلاث محافظات للانتهاء باعمال التصحيح كما ان النتائج متقاربة مع نتائج الأعوام السابقة وتعمل الوزارة على الاطمئنان على سير العملية.
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رابط نتائج التاسع 2023 وزارة التربية
يمكننا استخراج نتائج التاسع 2023 في سوريا من خلال الموقع الرسمي للوزارة ويتم من خلال القيام باتباع الخطوات التالية.
- يتم الدخول علي موقع وزارة التربية السورية.
- ثم قم بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع.
- ابحث عن زر النتائج الامتحانية، ومن ثم قم بالضغط عليها.
- ثم اخترنتائج التاسع من القائمة المتاحة.
- قم بإختيار النوع ومنها عامًا أو شرعيًا، استنادًا إلى رقم الاكتتاب.
- تحديد النوع المناسب للطالب.
- إدخال الرقم الخاص بالطالب واختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.
- ثم اضغط على زر استظهار النتيجة.
- سوف تظهر النتيجة على الشاشة.
- كما انها ستظهر متضمنه المعدل العام والدرجات في المواد المختلفة بكل التفاصيل كما انه لابد من ان تكون البيانات المقدمة صحيحة.