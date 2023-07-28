“ما بقاش إلا القليل” الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2023، بات الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر مسألة وقت فقط حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن انتهاء كافة أعمال التصحيح والتدقيق الخاصة بأوراق امتحانات الطلاب في جميع المواد الدراسية، وتتجه جميع كنترولات التصحيح الآن إلى عملية رصد الدرجات وجمعها في الكشوفات الخاصة بالنتائج ليتم تقديمها في الساعات القليلة القادمة إلى السيد الدكتور رضا حجازي لاعتمادها مباشرة وإعلان أسماء الأوائل ومن ثم رفع النتائج على موقع الوزارة ليتمكن الطلاب من الاستعلام عنها، وعن موعد إعلان النتائج وأسماء الأوائل نقدمه لكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم إلى أن جميع الكنترولات على مستوى كافة المحافظات المصرية تعمل اليوم الجمعة من أجل المراجعة النهائية على درجات الطلاب في جميع الشعب استعداداً لجمع كشوفات نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث انتهى التصحيح ولم يتبقى سوا رصد الدرجات واعتماد النتائج وإعلان النتائج فقط، وأشارت المصادر من داخل الوزارة إلى أن النتيجة ستكون متاحه أمام الطلاب خلال 48 ساعة قادمة أي بحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل بإذن الله.

من الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أتاحت العديد من الوسائل ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم فور إعلان النتيجة، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها عبر العديد من المواقع الإلكترونية مثل (اليوم السابع – الدستور – القاهرة 24 – فيتو – بوابة الفجر – نتيجة نت) وغيرها حيث يجب على الطالب الدخول على أحد هذه المواقع وتسجيل الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني وفور إعلان النتيجة سيتم إرسال بريد به نتيجة الطالب.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

كما يمكن للطلاب الانتظار والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو بوابة الثانوية العامة، وذلك من خلال الخطوات التالية:-