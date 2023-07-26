زيادة 1635 جنيه لأصحاب المعاشات.. التأمينات تزف خبر سعيد مع اقتراب صرف معاش أغسطس 2023

لم يتبق سوى أيام قليلة على صرف شهر أغسطس 2023، حيث إن عدد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية بلغوا نحو 10 مليون و 700 ألف مستفيد، فضلاً عن أن موعد صرف معاشات أغسطس يوافق يوم الثلاثاء المقبل 1-8-2023، حيث إنه لم يتبقى إلا 4 أيام من أجل صرف المعاشات الخاصة بكافة المستفيدين وأصحاب المعاشات، مع العلم أن الوزارة أقرت بنزول الزيادة المقررة في جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين.

الحد الأقصى لزيادة المعاشات

وأوضحت وزارة التضامن، أن الحد الأقصى للزيادة المقررة في المعاشات بلغت نحو 1635 جنيه، وفقًا للمادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات الجديد 2019، حيث إن رئيس الجمهورية أصدر توجيه خلال شهر أبريل الماضي بتحديد الزيادة الجديدة التي تُصرف لأصحاب المعاشات وبلغت نسبتها نحو 15%، إضافة إلى أنه جري تقديم موعد الصرف من أجل مواجهة كافة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية بسبب حرب روسيا و أوكرانيا.

منافذ صرف المعاشات

وضمن السياق أكدت الوزارة أنه يمكن القيام بصرف المعاشات عبر الحسابات البنكية أو من خلال البريد المصري، وإمكانية الصرف كذلك من خلال المحافظ الإلكترونية التي تكون مع جميع المستفيدين أو المواطنين، هذا وأن الحد الأدنى لقيمة الزيادة المقررة بلغت نحو 175 جنيه، وتكون الميزانية المخصصة لهذه الحالة وصلت إلى نحو 14 مليار جنيه شهريًا، يتم على الفور إيداعها في كافة المنافذ المخصصة بالصرف، مع العلم أنه في حال تعذر صرف المعاش من خلال المنافذ المخصصة يمكن لصاحب المعاش التوجه إلأى أقرب فع بريد له للحصول على معاشه المقرر.