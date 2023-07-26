رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول results.mlazemna

رابط نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق الدور الاول ، حيث تزايدت البحث في الساعات الأخيرة عن نتائج السادس الإعدادي 2023، إذ ينتظر الطلاب إعلان النتائج بعد انتهاء الامتحانات لمعرفة درجاتهم في المواد التي امتحنوا فيها. وفي هذا المقال، سنشرح كيفية الحصول على النتيجة وموعد إعلانها ، كما يمكن الحصول على رابط تحميل نتيجة السادس الإعدادي من خلال السطور القليلة التالية التي نرصدها لكم في موقعنا الالكتروني البديل نيوز عند إعلان النتائج

نتيجة السادس الاعدادي في العراق 2023 الدور الاول

يرتفع قلق الطلاب في الصف السادس الإعدادي بشأن موعد إعلان نتائج الدور الأول، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج الامتحانات الأخرى ، وأوضحت وزارة التربية في العراق أن النتائج ستصدر بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الإجابات في جميع المحافظات، وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور صلاح محمود قيس إلى أن النتائج ستكون متاحة بعد مرور 15 يومًا على انتهاء الامتحانات ، ويتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في الأيام الأولى من شهر أغسطس بعد انتهاء عملية التصحيح وجمع درجات الطلاب.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023

من المتوقع الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول في الأقسام الأدبية والعلمية في العراق في الوقت القريب. وقد تم الانتهاء من عمليات تصحيح الدرجات ومراجعتها، ولا يتبقى سوى نشر النتائج على موقع “نتائجنا” ليتمكن الطلاب من تحميلها على شكل ملف PDF. وللاستعلام عن النتيجة، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى الموقع الرسمي لنتائج العراق عن طريق موقع وزارة التربية العراقي او موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/

– النقر على قسم النتائج واختيار نتائج السادس الإعدادي الدور الأول

– تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

– النقر على كلمة البحث التي توجد أمام اسم المحافظة.

– تحميل النتائج على شكل ملف PDF واستخراجها باستخدام الرقم الامتحاني.

وتهيب وزارة التربية والتعليم في العراق بالجميع بتوخي الدقة في معرفة الأخبار الصحيحة وتجنب الاعتماد على الشائعات والأخبار غير الرسمية.