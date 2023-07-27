“بِرقم الجُلوس” الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2023 بوابة الأزهر الشريف الالكترونية وأوائل الثانوية العامة

تظهر نتيجة الثانوية الازهرية 2023 بوابة الازهر لجميع الطلاب حيث أنها من الموضوعات التي ازداد التساؤل عنها من قبل طلاب وطالبات، وذلك طبقا لما ورد عن مصادر في قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع مواد للعام الدراسي الحالي، بما في ذلك القسم العلمي والأدبي، وكذلك شعبة العلوم الإسلامية، حيث شارك في عملية التصحيح 22 ألفًا و428 مصححًا تم توزيعهم في 16 مقرًا بالقاهرة بكافة المحافظات.

نتيجة الثانوية الازهرية 2023

يتم إرسال نتيجة الثانوية الازهرية 2023 للمعاهد الأزهرية في اليوم التالي من إعلانها إلكترونيًا، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع عليها ومعرفة نتائجهم في الوقت المناسب، كما أشارت بعض المصادر الموثوقة أن الآن يتم رصد ومراجعة درجات طلاب وطالبات استعدادًا لاعتماد النتيجة رسميًا، من المنتظر أن تُعلن النتيجة في غضون ساعات قليلة عبر لينك بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيكون بإمكان الطلاب الحصول على نتائجهم بالاسم ورقم الجلوس عبر هذا اللينك.

استعلام نتيجة الثانوية الازهرية 2023 برقم الجلوس

أصدرت مشيخة الأزهر إعلانًا رسميًا أكدت فيه أن نسبة نجاح الطلاب ونتيجة الثانوية الازهرية هذه المرحلة للعام الحالي قد ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، وأكدت أنه سيتم اعتماد النتيجة النهائية بشكل رسمي من قبل شيخ الأزهر، حيث يتم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية اليوم، لتكريم الطلاب الأكثر تفوقًا في الامتحانات، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عن طريق اتباع الآتي..

قم بالدخول إلى بوابة الأزهر الشريف . انقر على نتائج مرحلة الشهادة الثانوية. يجب اختيار الشعبة التي تنتمي إليها سواء الأدبية أو العلمية. قم بإدخال رقم جلوسك. اضغط على زر عرض النتيجة لتظهر على الشاشة الدرجات بشكل مفصل.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك الاطلاع بسهولة على نتائجك في هذه المرحلة للعام الدراسي الحالي.

بوابة الأزهر الشريف

أعلن قطاع الازهر أن النتائج سوف تكون متاحة اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو، حيث أنه بإمكان كل طالب وطالبة استخراج النتيجة عقب اعتماد الأزهر لها كذلك يتم الإعلان عن نسب نجاح الطلاب وتكريم الطلبة الأوائل الذين قد تم الإعلان عنهم اليوم والاتصال بهم هاتفيا من أجل إبلاغهم بهذا الخبر السار.