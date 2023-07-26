اوائل الثانوية الازهرية 2023 [علمي – أدبي – مكفوفين] وموعد اعتماد نتيجة الثانوية الازهرية 2023 عبر azhar.eg

اوائل الثانوية الازهرية 2023، شهدت الدقائق القليلة الماضية اعتماد السيد الدكتور أحمد الطيب فضيلة شيخ الأزهر والإمام الأكبر لنتيجة اوائل الثانوية الازهرية 2023 في جميع الأقسام، حيث كانت الإدارات التعليمية ولجان التصحيح في جميع المحافظات قد انتهت من تصحيح أوراق امتحانات الطلاب منذ أيام قليلة وكان العمل على رصد واستخراج الأوائل قائم وذلك حتى يتم اعتماد النتائج من جانب وكيل الأزهر الشريف الدكتور أ.د محمد الضويني قبل إعلان النتائج رسمياً، وإليكم أسماء الأوائل في الثانوية ورابط الاستعلام عن النتائج مباشرة دون الخروج من المنزل.

اوائل الثانوية الازهرية 2023

هنأ الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر للأزهر الشريف الطلبة اوائل الثانوية الازهرية 2023 للعام الدراسي الحالي في القسم العلمي والأدبي وكذلك مدارس المكفوفين وكذلك قدم التحية والتقدير لأسرهم وذويهم على المجهود الذي بذلوه طوال هذا العام، وتم نشر أسماء أوائل الطلاب في الأقسام.

القسم اسماء الطلاب نسبة النجاح القسم العلمي عصام هلال الحريري.

حبيبة السيد خليفة.

أسماء عبد الله السماحي. مجموع 649 نسبة نجاح 99.85% القسم الأدبي ثراء سمير الرشيد. ندى حسين السعودي. حبيبة حمدي عبد الرحمن. 97.94 %. 97.46 %. 97.46 %. المكفوفين ياسمين عبد الفتاح النجار. بلال محمد جمعة. احمد مقتدي صابر. منة الله محمد أحمد 93.33 %. 92.22 %. 91.27 %. 90 %.

وتم التأكيد على أن الدكتور محمد الضويني سيقوم باعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الأول صباح غداً الخميس بالنيابة عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وذلك في خلال مؤتمر صحفي سيتم نقله على جميع المنصات عبر صفحة الأزهر الشريف، سيتم في هذا المؤتمر اعلان نسبة نجاح الطلاب وكذلك إعلان أسماء العشر الأوائل على جميع الأقسام بشكل مفصل ثم رفع النتائج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه 2023

بعد إعلان اوائل الثانوية الأزهرية 2023 (المركز الأول) الآن سيتمكن الطلاب غداً من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم من خلال الخطوات التالية:-