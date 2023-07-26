الآن ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر

نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 ،والتى من المتوقع أن تُعلن النتائج النهائية لامتحان الثانوية الأزهرية لعام 2023 على بوابة الأزهر الإلكترونية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث ستتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع على النتائج عبر إدخال الاسم ورقم الجلوس،و تم إجراء امتحان الثانوية الأزهرية في 20 يوليو وتسليم أوراق الإجابات، ومن المتوقع أن تقوم الهيئة المشرفة على تصحيح الأوراق بعد ذلك بحساب الدرجات وإعلان النتائج النهائية، ونقوم بتوفير الخدمات التعليمية للقراء وتقدم رابط نتائج الثانوية الأزهرية 2023 لتسهيل الوصول إلى النتائج بشكل سريع ومناسب.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم

تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في مؤتمر نظمه الأزهر الشريف، حيث قام الدكتور أحمد الطيب بالاتصال الشخصي بالطلاب المتفوقين لتهنئتهم وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق،وحث الدكتور الطيب أيضًا الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة على بذل قصارى جهدهم لتحقيق أعلى الدرجات،وفيما يتعلق بنتائج الامتحانات الخاصة بالشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022-2023، فقد تسجّل حوالي 141,509 طالبًا وطالبة في القسمين العلمي والأدبي. وبالنسبة للقسم العلمي، بلغ عدد الطلاب حوالي 50,738 طالبًا وطالبة، حيث توزعوا على 27,435 طالبًا و23,303 طالبة. بينما في القسم الأدبي، كان عدد الطلاب حوالي 90,771 طالبًا وطالبة، منهم 56,287 طالبًا و34,484 طالبة.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم

للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022/2023،