“عاجل” مع توقيت ظهور النتائج تعرف على مؤشرات تنسيق ثانوي عام 2023

كلها أيام قليلة ويتم إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام 2023، حيث متوقع أن يتم إعلان النتيجة مع بداية الأسبوع القادم بإذن الله، ولذا نجد الكثير من الطلبة والطالبات يبحثون عن مؤشرات تنسيق ثانوي عام 2023 للشعبتين العلمية والأدبية، وذلك من أجل التعرف على الكليات التي ستكون متاحة لهم بعد إعلان النتيجة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تفاصيل التنسيق المتوقع، فضلًا تابعونا.

مؤشرات تنسيق ثانوي عام

لم يتم الإعلان إلى الوقت الحالي عن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2023 وبالتالي لا يوجد مؤشرات أولية على النتيجة، والمؤشرات الموجودة هي توقعات وفقًا لتنسيق العام الماضي، حيث المؤشرات متوقع أن تكون كالتالي:

الكليات الطبيبة سيكون أقل جد للقبول فيها هو مجموع 381 درجة.

طب الأسنان سوف يكون نسبة القبول به من 375 درجة تقريبًا.

العلاج الطبيعي والصيدلة سيكون درجة القبول من 370 درجة تقريبًا.

الألسن والإعلام سيكون من 365 درجة.

كليات الهندسة سوف تكون من مجموع 375 درجة تقريبًا

ربما يزيد الحد الأدنى للقبول هذا العام أو يقل عن هذا الحد.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

لم يتم الإعلان عن أي توقعات أو مؤشرات تنسيق ثانوي عام 2023 للعام الحالي وذلك لأن نتيجة الثانوية العامة لم يتم إتاحتها بعد، ولكن حسب ما أقرته عدد من المواقع الإخبارية، مقرر أن تتُاح النتيجة بداية الأسبوع القادم السبت أو الأحد القادم، وذلك بعد أن يقوم الدكتور رضا حجازي وزير التعليم باعتماد النتيجة ورفعها على الشبكة.