“رسميًا الآن” إعلان أوائل الثانوية الأزهرية للعام 2023 والنتيجة غدًا للجميع عبر بوابة الأزهر azhar.eg

تم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام 2023 وبعدها تم إعلان أوائل الثانوية الأزهرية للعام 2023، حيث مقرر غدًا إن شاء الله أن يتم اعتماد النتيجة على الجميع، بينما اليوم ظهرت أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في الشعبة العلمية والأدبية، فدعونا نوضح لكم أسماء الطلاب والطالبات الأوائل وطريقة الوصول إلى النتيجة، فضلًا كونوا معنا.

أوائل الثانوية الأزهرية للعام 2023

هنأ شيخ الأزهر الشريف معالي الدكتور أحمد الطيب أوائل الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2023، حيث شكرهم على ما بذلوه هم وأسرهم حتى تفقوا ووصلوا إلى أوائل الجمهورية، بل وتمنى لهم مستقبل ملئ بالنجاح والتوفيق بإذن الله، حيث الأوائل على النحو التالي:

أوائل الشعبة العلمية هم:

الأولى الطالبة أسماء عبد الله عبد الله محمد السماحي من كفر الشيخ بمجموع 649، حيث نسبة 99.85%.

الأول مكرر الطالبة حبيبة السيد مصطفي حسين خليفة من كفر الشيخ بمجموع 649، حيث نسبة 99.85%.

الأول مكرر الطالب عصام هلال مصطفي الحريري من الغربية بمجموع 649، حيث نسبة 99.85%.

أوائل الشعبة الأدبية هم:

الأولى الطالبة ثراء سمير فهيم الرشيدي من محافظة الجيزة بمجموع 617، حيث نسبة 97.94%.

الأول مكرر الطالبة حبيبة حمدي على عبد الرحمن من محافظة القاهرة بمجموع 614، حيث بنسبة 97.46%.

الأول مكرر الطالبة ندي حسين السعودي عبد الفتاح من الغربية من مجموع 614، بنسبة 97.46%.

وفي انتظار اعتماد النتيجة بشكل رسمي على الجميع غدًا بإذن الله، حيث تظهر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الشريف على شبكة الإنترنت، حيث الاستعلام من خلال رقم جلوس الطالب وكذلك الرقم القومي الخاص به.