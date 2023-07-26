الآن عبر “رابط منصة مظلتي” اسماء الدعومين في الرعاية الاجتماعية بالدفعة الرابعة 2023

يبحث العديد ويهتم بأمر منصة مظلتي التي توفرت للاستعلام عن أسماء الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، حيثُ عملت الوزارة العراقية الخاصة بـ العمل والشؤون الاجتماعية بإتاحة وسيلة الاستعلام الإلكتروني لمعرفة المواطنين والبحث عن أسمائهم في قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، كما أن الوجبة التاسعة تحدد أن تكون هذه الفترة هي الوجبة الأخيرة وهذا ما قررته الوزارة بعد ملاحظة الارتفاع في أعداد البطالة، ويمكن التعرف على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال السطور المقبلة.

رابط منصة مظلتي

الهدف من المنحة هو تقديم دعم في هيئة مبلغ مالي بشكل شهري للأسر التي حالتها فقيرة وكذلك ذوى الاحتياجات الخاص والأرامل بالإضافة إلى المطلقات الذين لا يمتلكون وظيفة عمل وأيضاً المصابين بإصابات في العقل أو في الجسد،

كما أن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تم توفيره من خلال الموقع الإلكتروني مظلتي الذي أطلقته الوزارة العراقية للعمل والشؤون الاجتماعية ليكون أمر الاستعلام ميسر لهم.

كيفية الاستعلام عن رابط منصة مظلتي

وتتمثل خطوات الاستعلام كالتالي: