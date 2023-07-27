الآن ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر رابط natiga.azhar.eg

يتسائل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة ثانوية أزهرية 2023 أزهرية ، حيث تم الانتهاء بالفعل من عمليات التصحيح ورصد تقارير الدرجات ومراجعتها منذ حوالي ١٠ أيام ، وذلك عن طريق ١٦ مركز الكتروني ، فمن المتوقع أن يتم الاعتماد من وكيل الأزهر محمد الضويني، وذلك بدلا من فضيلة الإمام الشيخ الأزهري السيد الدكتور أحمد الطيب.

رابط نتيجة ثانوية أزهرية 2023

من المتوقع أن يتم ظهور النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة ، حيث يقوم الشيخ الأزهري السيد الدكتور أحمد الطيب بالتواصل مع أوائل الثانوي الازهري ، في غصون تقريبا ساعة فيما أكثر تكون النتيجة وصلت على بوابة الأزهر وسوف نعرض لكم خطوات بسيطة يمكنكم من خلالها الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة 2023 أزهري

قم بالدخول على بوابة الأزهر التعليمية من خلال الرابط الآتي https://natiga.azhar.eg/?source=newsplash

قم باختيار خدمات الكترونية للحصول على النتيجة.

قم بالضغط على نتيجة ثانوية عامة أزهري.

قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك والاسم .

قم بالضغط على كلمة نتيجة وسوف تظهر لك النتيجة على الفور وبإمكانك نسخها بعد الحصول على النتيجة النهائية.

نتيجة ثانوية عامة 2023 أزهري

تم حصول ١٦ طالب على مجموع ٣٦٠ درجة ويوجد اختلاف بين مواد شعبتي أدبي وعلمي ، وتم انتهاء ١٦ لجنة تصحيح على مستوى الجمهورية من عمليات التصحيح ورصد تقارير الدرجات ومراجعتها واعتمادها ،ووصل عدد طلاب الثانوية الازهري الشريف إلى حوالى ١٤١.٥٠٩ طالب وطالبة وتم توزيعهم على ٥٨٨ لجنة ، وتم مشاركة حوالي ٢٢.٤٢٨ مصححا في جميع المراكز المتخصصة في أنحاء الجمهورية.