ضبط تردد قناة بطوط كيدز 2023 الجديد نايل سات آخر تحديث لمتابعة أقوى برامج وأفلام الكرتون
تردد قناه بطوط كيدز يعد من اهم الترددات التي يتم البحث عنها في الفتره الاخيره حيث قناه توقفت عن البث ومنذ وقتها يبحث الجميع المتابعين عن تردد هذه القناه الجديده عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث ان عدد كبير من الاطفال قد اعتادوا على مشاهدتها في جميع الاوقات صباحا ومساءا كما ان اولياء الامور يشعرون بالاطمئنان تجاه مشاهده ابنائهم هذه القناه وذلك نظر لما تقدمه من محتوى عراقي ومميز ورائع.
تردد قناة بطوط الجديد 2023
عمليات البحث تستمر عن تردد قناه بطوط الجديد 2023 عبر القمر الصناعي نايل سات حيث ان التردد القديم قد توقف لدى جميع الافراد، وذلك لان هذه القناه لها جمهور كبير من اطفال في كافه الاعمار يتم البحث من قبل الاباء والامهات عن التردد الجديد الخاص بالقناه حيث انها تعرض افضل افلام الكرتون على مدار اليوم، هذا الى جانب الاغاني التعليميه التي تهدف الى تعليم الطفل الكثير من الاشياء الجديده جميع الحروف والارقام وذلك باللغتين العربيه والانجليزيه، كذلك هي تعرض مسلسل كرتون توم وجيري الذي ينال اعجاب الكثير من الاطفال في مختلف انحاء العالم واليكم تردد القناه الجديد في الفقره التاليه.
ضبط تردد قناة بطوط كيدز 2023 الجديد
اليكم البيانات التي يمكن استخدامها من اجل ضبط تردد القناه عبر القمر الصناعي نايل سات حيث ان هذه القناه يمكن استقبالها مجددا بجوده عاليه على مدار اليوم وذلك عبر ضبط البيانات التاليه..
- التردد: 11594
- القمر الصناعي: نايل سات
- استقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ 3/4
- معدل الترميز 27500