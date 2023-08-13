نتائج التوجيهي الاردن 2023 [علمي وأدبي] برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتَّعْلِيم الأردن tawjihi.jo

نتائج التوجيهي الاردن 2023، تعتبر نتائج التوجيهي الاردن 2023 هي محل اهتمام الشارع الأردني في هذه الأوقات حيث ينتظر الطلاب بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للفروع العلمية والأدبية، وقد أعلن الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الأردنية وهو مصدر رسمي ووكالة موثوق بها أن النتائج ستُعلن قريبًا بعد الإنتهاء من تصحيحها ورصدها، وستكون النتائج متاحة من خلال المواقع المعتمدة من الوزارة وشركات الاتصالات إلكترونياً بدون الخروج من المنزل، وبعيدًا عن وسائل الإعلام لعدم تشتت الطلاب وزيادة قلقهم، لذا فمن خلال هذا المقال سوف نعمل على توفير جميع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.

نتائج التوجيهي الاردن 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن مجموعة من الخطوات الواجب على الطالب أو ولي امره اتباعها للاستعلام عن نتائج التوجيهي الاردن 2023 الدور الاول بكل سهولة ومن خلال رقم جلوس الطالب فقط، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، وتتمثل هذه الخطوات البسيطة في التالي:

أولًا: يقوم الطالب بفتح موقع www.tawjihi.jo أو موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية .

أو . ثانيًا: يجب اختيار نتائج الثانوية العامة (التوجيهي 2023) الدور الاول.

ثالثًا: تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب وكتابة الرمز الموجود أمامكم.

رابعًا: الضغط على عرض النتيجة وانتظر حتى تظهر امامك.

موعد ظهور نتائج التوجيهي الأردن

اكتملت امتحانات الثانوية العامة في الأردن يوم 25 يوليو الماضي تمامًا وينتظر الطلاب الآن إعلان نتائج التوجيهي الاردن 2023 حتى يتمكنوا من معرفة الدرجات التي حصلوا عليها، حيث أن هذه الدرجات هي التي ستحدد الكلية المناسبة لهم، ووفقاً للتاريخ الذي أعلنته الوزارة فإن الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج سيكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أغسطس/آب 2023 الساعة 16:00 الرابعة عصراً، وأي خبر يشير إلى أن نتائج الاختبار سيتم الكشف عنها قبل هذا التاريخ الرسمي فهي معلومات خاطئة ومضللة وسيتم الإعلان عن أسماء الأوائل ثم نتيجة الشعبة العلمية وبعد ذلك الشعبة الأدبية.