مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي (اقتصاد وعلوم سياسية – اعلام – السن – تربية – الحقوق)

يترقب عدد كبير من طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم تصدر تنسيق الكليات الأدبية، يأتي ذلك في وقت مهم بعد انتهاء امتحانات الدور الأول، حيث يسعون للتعرف على خيارات القبول المتاحة وترتيب الرغبات وفقًا للمجموع المتوقع لنتائجهم في الثانوية العامة لعام 2023، حيث يتطلع الطلاب إلى التحصيل في الكليات الأدبية وتخصصاتها المتنوعة، ويُحاولون التفكير بعناية ووضع خطة واضحة لمستقبلهم الأكاديمي.

تنسيق الثانوية العامة 2023

من المتوقع أن يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2023 في جميع المحافظات وفقًا للنمط الذي تم اتباعه العام الماضي لتوجيه طلاب الثانوية العامة إلى الكليات المختلفة، من خلال هذا التنسيق، سيتمكن الطلاب من معرفة الاحتمالات المتاحة لهم في الالتحاق بالجامعات، وسيتم الإعلان عن تنسيق الجامعات للعام 2023 في ثلاث مراحل متتالية بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لنفس العام، من المقرر أن تُعلن نتائج الثانوية العامة في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الحالي، بعد ذلك ستتاح فرصة للطلاب للاطلاع على تفاصيل تنسيق الجامعات والتعرف على متطلبات القبول والتخصصات المتاحة.

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 أدبي

نعرض لكم مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية للعام الدراسي الحالي:

تنسيق كليات الإعلام:

إعلام جامعة القاهرة – 330 درجة.

إعلام المنوفية – 327 درجة.

إعلام بني سويف – 321 درجة.

إعلام جنوب الوادي – 316 درجة.

تنسيق كليات الحقوق 2023 للشعبة الأدبية

حقوق الزقازيق – 313 درجة.

حقوق كفر الشيخ – 310 درجة.

حقوق سوهاج – 323 درجة.

تنسيق كليات الألسن

ألسن أسوان – 337 درجة.

ألسن الفيوم – 337 درجة.

ألسن الأقصر – 336 درجة.

الاعاقة والتأهيل الزقازيق – 336 درجة.

ألسن بني سويف – 336 درجة.

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة – 336 درجة.

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية – 318 درجة.

ألسن كفر الشيخ – 351 درجة.

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية – 338 درجة.

ألسن عين شمس – 338 درجة.

ألسن الفيوم – 337 درجة.

ألسن بني سويف – 333 درجة.

ألسن المنيا – 332 درجة.

ألسن سوهاج – 331 درجة.

تنسيق كليات تربية للشعبة الأدبية

تربية الإسكندرية – 312 درجة.

تربية الزقازيق – 312 درجة.

تربية بور سعيد – 311 درجة.

تربية عين شمس – 310 درجة.

تربية المنصورة – 308 درجة.

تربية طنطا – 307 درجة.

تربية بنها – 303 درجة.

تربية دمنهور – 298 درجة.

تربية المنوفية بشبين الكوم – 298 درجة.

تربية مطروح – 296 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق – 302 درجة.

تربية طفولة مبكرة الزقازيق – 301 درجة.

تربية طفولة مبكرة بور سعيد – 296 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة – 296 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد – 295 درجة.

تربية طفولة مبكرة المنصورة – 293 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية – 290 درجة.

تربية مدينة السادات – 290 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا – 290 درجة.

تربية جامعة حلوان – 293 درجة.

تنسيق كليات اقتصاد وعلوم سياسية:

سياسة واقتصاد السويس رياضة – 318 درجة.

كلية سياسة واقتصاد بني سويف رياضة – 316 درجة.

اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة – 354 درجة.

كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية – 348 درجة.

سياسة واقتصاد السويس – 345 درجة.

سياسة واقتصاد بني سويف – 340 درجة.

تنسيق كليات تجارة للشعبة الأدبية لعام 2023

تجارة المنصورة – 292 درجة.

كلية تجارة جامعة القاهرة – 291 درجة.

تجارة المنصورة – 317 درجة.

تجارة الزقازيق – 314 درجة.

تجارة كفر الشيخ – 310 درجة.

تجارة الإسكندرية – 289 درجة.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

في الوقت الحالي، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن نتيجة جميع مواد الثانوية العامة خلال الأسبوع المقبل من شهر أغسطس، سيتم الإعلان عن النتائج بإستخدام رقم الجلوس والاسم عبر موقع الوزارة، وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن عملية تصحيح جميع المواد قد انتهت بالفعل، حيث تم تحديد الأسئلة المقالية في امتحانات الأحياء والجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق، ومن المتوقع أن ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر إعلان النتائج النهائية لمعرفة نتائج جهودهم وأدائهم في الامتحانات.